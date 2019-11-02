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Боксёр Михаил Алоян назвал дату следующего боя

Соперником Алояна станет молодой боксёр из Панамы

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По словам Михаила Алояна, его соперник входит в десятку лучших боксёров-профессионалов в своей категории

По словам Михаила Алояна, его соперник входит в десятку лучших боксёров-профессионалов в своей категории

Новосибирский боксёр Михаил Алоян анонсировал предстоящий бой — 10 декабря он выйдет на ринг против 22-летнего Ронала Батисты из Панамы. Бой состоится в Кемерово.

— У соперника типичная латиноамериканская школа бокса. Он довольно терпеливый, сильный. На кону будет титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA, — сообщил корреспонденту НГС Михаил Алоян.

Алоян и Батиста выступят в весовой категории до 52,2 килограммов — в августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию».

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость2019
2 ноя 2019 в 12:22

Когда же уже нгс за грамотность и уважение возьмётся? Миша и ни как не Миихаил.