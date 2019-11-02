Боксёр Михаил Алоян назвал дату следующего боя

По словам Михаила Алояна, его соперник входит в десятку лучших боксёров-профессионалов в своей категории

Новосибирский боксёр Михаил Алоян анонсировал предстоящий бой — 10 декабря он выйдет на ринг против 22-летнего Ронала Батисты из Панамы. Бой состоится в Кемерово.



— У соперника типичная латиноамериканская школа бокса. Он довольно терпеливый, сильный. На кону будет титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA, — сообщил корреспонденту НГС Михаил Алоян.

Алоян и Батиста выступят в весовой категории до 52,2 килограммов — в августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию».