«Мазда» врезалась в дерево и развалилась пополам в Первомайском районе

Автомобиль Mazda влетел в дерево недалеко от станции Инская в Первомайском районе Новосибирска — от сильного удара «Мазду» разорвало на две части. Как утверждают подписчики сообщества «АСТ-54», водитель и пассажиры скрылись с места ДТП, а некоторые из них бежали босиком.



— На место выезжали сотрудники ГИБДД, за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался, — прокомментировали аварию в ГУ МВД по Новосибирской области.

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