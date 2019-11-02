2 ноября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

«Мазда» врезалась в дерево и развалилась пополам в Первомайском районе

Очевидцы утверждают, что водитель и пассажиры бежали босиком с места ДТП

Поделиться

1 736
9 Обсудить
Автомобиль развалился на две части

Автомобиль развалился на две части

Автомобиль Mazda влетел в дерево недалеко от станции Инская в Первомайском районе Новосибирска — от сильного удара «Мазду» разорвало на две части. Как утверждают подписчики сообщества «АСТ-54», водитель и пассажиры скрылись с места ДТП, а некоторые из них бежали босиком.

— На место выезжали сотрудники ГИБДД, за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался, — прокомментировали аварию в ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Накануне в Кировском районе Новосибирска водитель насмерть сбил пожилую женщину — она переходила дорогу, выйдя из автобуса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПврезался в дерево

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
2 ноя 2019 в 11:47

Пьяная компашка угнала авто.
Но не повезло, Мазда оказалась собрана минимум из двух битышей, а сварщик оказался криворукий.

Qwerty
2 ноя 2019 в 11:51

Вот это я понимаю - "императорское качество"))

789456
2 ноя 2019 в 11:50

Так вот как выглядит конструктор!