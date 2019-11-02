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Развлечения

Тёмные ведьмы, призраки невест и Сипмсоны: смотрим, как Новосибирск праздновал Хэллоуин

Мы собрали лучшие фотографии с разных вечеринок города

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В эту пятницу посетители баров выглядели пугающе

В эту пятницу посетители баров выглядели пугающе

В эту пятницу жители города отметили Хэллоуин: офисы, торговые центры, кафе и бары заполнили светящиеся тыквы и искусственная паутина. 31 октября выпало на середину недели, поэтому многие новосибирцы отпраздновали День всех святых только сегодня — мы выбрали лучшие фотографии хэллоунских вечеринок.

Одна из самых масштабных вечеринок города прошла в лофт-парке «Подземка».

Десятки ведьм, зомби, призраков невест и злобных клоунов собрались в лофт-парке, чтобы потанцевать, выпить Кровавой Мэри и просто отдохнуть. Конец недели же!

Празднование Дня всех святых не обошло и городские бары. Например, The Rooks заполнили помещение отсылками к известным фильмам ужасов. 

Ну и куда без тыкв!

А вот в Jonathan Brewpub к оформлению зала подошли с юмором — все желающие могли примерить огромные головы семейки Симпсонов. 

Кто-то пришел в костюме кролика из культового американского триллера «Донни Дарко».

Студенческий Хэллоуин прошел в клубе BUNKER в Академгородке. 

Не расстраивайтесь, если вы пропустили пятничную вечеринку — впереди три выходных! Специально для вас мы собрали 10 самых крутых событий викенда. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

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2 ноя 2019 в 02:37

Лучший праздник. Только у преспешников полыает)) ну и у активастов)