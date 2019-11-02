Тёмные ведьмы, призраки невест и Сипмсоны: смотрим, как Новосибирск праздновал Хэллоуин

В эту пятницу жители города отметили Хэллоуин: офисы, торговые центры, кафе и бары заполнили светящиеся тыквы и искусственная паутина. 31 октября выпало на середину недели, поэтому многие новосибирцы отпраздновали День всех святых только сегодня — мы выбрали лучшие фотографии хэллоунских вечеринок.
Одна из самых масштабных вечеринок города прошла в лофт-парке «Подземка».
Десятки ведьм, зомби, призраков невест и злобных клоунов собрались в лофт-парке, чтобы потанцевать, выпить Кровавой Мэри и просто отдохнуть. Конец недели же!
Празднование Дня всех святых не обошло и городские бары. Например, The Rooks заполнили помещение отсылками к известным фильмам ужасов.
Ну и куда без тыкв!
А вот в Jonathan Brewpub к оформлению зала подошли с юмором — все желающие могли примерить огромные головы семейки Симпсонов.
Кто-то пришел в костюме кролика из культового американского триллера «Донни Дарко».
Студенческий Хэллоуин прошел в клубе BUNKER в Академгородке.
Не расстраивайтесь, если вы пропустили пятничную вечеринку — впереди три выходных! Специально для вас мы собрали 10 самых крутых событий викенда.