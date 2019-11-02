Студентка новосибирского колледжа попала в команду Меладзе на шоу «Голос»

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка исполнила песню Poker Face американской певицы Lady Gaga.



Выступление девушки впечатлило не только зрительный зал, но и жюри — к Валерии Мироновой повернулись все четыре судьи. Певица выбрала Константина Меладзе в качестве наставника.

«В детстве у меня была мечта — стать актрисой. Я очень любила усаживать родителей на диван и сочинять какие-то свои истории, наряжалась в бабушкины вещи. В 5 лет меня отдали в музыкальную школу, на класс фортепиано. Заниматься было неинтересно, бывало, как у многих, хлопнешь крышкой [фортепиано], уходишь от занятий, ленишься, начинаются ссоры с родителями. Но со временем это прошло, появился интерес, [захотелось] развиваться в этом направлении», — рассказала девушка в интервью перед выступлением.