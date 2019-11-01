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У остановки в Кировском районе насмерть сбили пожилую женщину

Она переходила дорогу после того, как вышла из автобуса

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Мужчина сбил пожилую сибирячку, которая переходила дорогу

Мужчина сбил пожилую сибирячку, которая переходила дорогу

Сегодня вечером, в 17:45, в Кировском районе Новосибирска водитель насмерть сбил пожилую женщину — она переходила дорогу, выйдя из автобуса.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, это произошло на улице Николая Грицюка, у СНТ «Ветеран». 

— Водитель 1984 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird Sylphy двигался со стороны остановки «Учхоз» в сторону улицы Петухова. У остановки он совершил наезд на женщину, которая вышла из автобуса и начала переходить проезжую часть. На вид женщина 70 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ГИБДД, — рассказал Савченков.

В конце октября Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который накануне ночью, 30 октября, сбил велосипедиста под Новосибирском — водитель оставил 30-летнего мужчину в кювете и скрылся с места ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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1 ноя 2019 в 20:44

Куда Вы несётесь блин, учитывая плохую видимость.Ну видите же,что автобус высадил пассажиров-пассажиры пошли ,ну неужели нельзя притормозить и посмотреть ...Где чутьё то и внимательность ...Жалко женщину.Есть хорошая пословица-«Лучше перестраховаться ,чем потом сожалеть»(с).

1 ноя 2019 в 20:54

А автобус она спереди переходила, или сзади?

Точняк
1 ноя 2019 в 20:39

когда выхожу из автобуса никогда не смотрю по сторонам.ведь мне на мне светоотражающий жилет-работаю вечерним дворником в чопе.