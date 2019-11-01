У остановки в Кировском районе насмерть сбили пожилую женщину

Сегодня вечером, в 17:45, в Кировском районе Новосибирска водитель насмерть сбил пожилую женщину — она переходила дорогу, выйдя из автобуса.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков, это произошло на улице Николая Грицюка, у СНТ «Ветеран».
— Водитель 1984 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird Sylphy двигался со стороны остановки «Учхоз» в сторону улицы Петухова. У остановки он совершил наезд на женщину, которая вышла из автобуса и начала переходить проезжую часть. На вид женщина 70 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ГИБДД, — рассказал Савченков.
В конце октября Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который накануне ночью, 30 октября, сбил велосипедиста под Новосибирском — водитель оставил 30-летнего мужчину в кювете и скрылся с места ДТП.