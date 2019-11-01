Опера для работяг: певица с мировым именем спела на оборонном заводе Новосибирска

В эту пятницу, 1 ноября, на оборонном заводе «НЭВЗ-Керамикс» прошёл концерт с оперными певцами — студентами новосибирской консерватории и специальной музыкальной школы. Звездой вечера стала солистка мировой оперной сцены Елена Заремба, выступавшая во многих знаменитых театрах, таких как Венская государственная опера, «Ла Скала», «Метрополитен-опера», «Опера Бастилии», «Ковент-Гарден» и многих других.
— Нам приходится выступать в самых необычных местах. Меня это уже не настораживает… Это были такие шефские концерты: мы пели в кинотеатрах, я пела на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве, пела на теннисном стадионе. Это было необычно. Тем более — на 6000 зрителей, а решили, что будем петь без микрофона. Приспосабливаешься, и всё. А что делать? Выбора нет: предложили — согласился и выкручивайся как можешь, — улыбается Елена Заремба.
— Два года назад у нас выступал непосредственно сам Вадим Репин. Но это проходило во втором цехе, в котором производится броневая керамика, — рассказала корреспонденту НГС арт-директор д/к «Энергия» и координатор образовательной программы «Транссибирского фестиваля» Анастасия Медведко.
Выступление вокальных исполнителей началось в цехе по изготовлению керамических суставов в конце рабочего дня и продлилось около часа.
А вот концерт в Новосибирске скандальной певицы Гречки, которую называют «открытием 2018 года», можно сказать, что провалился: зал был полупустой, концерт скучный, а сама исполнительница выглядела расстроенной.