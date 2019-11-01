Опера для работяг: певица с мировым именем спела на оборонном заводе Новосибирска

На заводе «НЭВЗ-Керамикс» прошёл концерт оперных исполнителей для работников цеха по изготовлению суставов Фото: Густаво Зырянов

В эту пятницу, 1 ноября, на оборонном заводе «НЭВЗ-Керамикс» прошёл концерт с оперными певцами — студентами новосибирской консерватории и специальной музыкальной школы. Звездой вечера стала солистка мировой оперной сцены Елена Заремба, выступавшая во многих знаменитых театрах, таких как Венская государственная опера, «Ла Скала», «Метрополитен-опера», «Опера Бастилии», «Ковент-Гарден» и многих других.



На территорию цеха следует заходить с улицы в бахилах и шапочках, но музыкантам и журналистам разрешили нарушить правило Фото: Густаво Зырянов

— Нам приходится выступать в самых необычных местах. Меня это уже не настораживает… Это были такие шефские концерты: мы пели в кинотеатрах, я пела на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве, пела на теннисном стадионе. Это было необычно. Тем более — на 6000 зрителей, а решили, что будем петь без микрофона. Приспосабливаешься, и всё. А что делать? Выбора нет: предложили — согласился и выкручивайся как можешь, — улыбается Елена Заремба.



Мировая знаменитость Елена Заремба когда-то училась в новосибирской 10-й школе Фото: Густаво Зырянов

Концерт в цехе, работники которого изготавливают медицинские суставы, начался к концу рабочего дня — недовольных не было Фото: Густаво Зырянов

— Два года назад у нас выступал непосредственно сам Вадим Репин. Но это проходило во втором цехе, в котором производится броневая керамика, — рассказала корреспонденту НГС арт-директор д/к «Энергия» и координатор образовательной программы «Транссибирского фестиваля» Анастасия Медведко.



Рабочий процесс в этот день завершился раньше, чем обычно Фото: Густаво Зырянов

Выступление вокальных исполнителей началось в цехе по изготовлению керамических суставов в конце рабочего дня и продлилось около часа.