У завода Чкалова рабочий застрелил замначальника цеха

Погибший работал на заводе Чкалова заместителем начальника цеха Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Вечером 30 октября у завода Чкалова на остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих застрелил заместителя начальника цеха. Сразу после происшествия в социальных сетях появилась информация о том, что у остановки произошла ссора, после чего один мужчина выстрелил в другого и скрылся. В полиции факт нападения подтвердили, сообщив, что разыскивают нападавшего.

Сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области подтвердили, что конфликт на остановке случился между двумя сотрудниками завода, раненый попал в больницу.



— Впоследствии он скончался в больнице. У него огнестрельное ранение затылочной части головы, — отметили в МВД. Сейчас делом занимается Следственный комитет России по Новосибирской области, убийцу задержали сотрудники уголовного розыска МВД.

По словам источника НГС, у нападавшего был конфликт с заместителем начальника цеха на почве работы. — То ли не выплатили премию, то ли заставили работать сверхурочно. Рабочий дождался руководителя возле выхода с проходной. Тот задерживался. Примерно в 19:30 выстрелил ему в голову из травматического оружия. Мужчину увезли в больницу и прооперировали, но спасти не смогли, — рассказал источник. Информацию о том, что пострадавший и убийца причастны к заводу, подтвердил корреспонденту НГС председатель профкома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова Виктор Райм. По его словам, у погибшего заместителя начальника цеха Евгения Бофта остались жена и двое детей. — У нас на проходных повесили объявление, что трагически погиб очень хороший человек. Не злобный был и спокойный. Никогда не повышал голоса. И тот парень, в общем-то, никогда никакой агрессии не проявлял. Почему это так получилось? Евгений Бофт являлся заместителем начальника цеха по производству, естественно, ему подчинены мастера и начальники участков. Непосредственно в подчинении этот работник не являлся, — рассказал Райм.