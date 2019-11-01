Новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар. Пока там ничего больше не работает

В эту пятницу, 1 ноября, новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар — пока это первое заведение, которое начало работу в новом сезоне.
Владельцы новосибирского бара The Rooks Игорь Каменев и Максим Серант рассказывали НГС в августе о том, что планируют открыть трёхэтажный бар в Шерегеше в новом месте и обновлённом формате. Здание, в котором ранее располагался этот бар, планировали снести.
— В итоге у нас было меньше двух месяцев на ремонт, в процессе которого возникли сложности. Но у нас дедлайн был — открыться 1 ноября в техническом режиме, то есть не все процессы до конца отлажены, — рассказал Игорь Каменев.
Официальное начало работы курорта — 15 ноября, поэтому через две недели в баре должны всё окончательно доделать. Сейчас дорабатывают этаж, на котором будет располагаться кальянная. Он заработает 8 ноября.
— Очень много нового оборудования закуплено, расширили бар до 25 кранов — каждый теперь снабжён индивидуальным редуктором для идеально правильного давления на каждый сорт пива. Звуковая аппаратура стала мощнее. На кухне мы теперь сами будем не только делать фарш для бургеров, но и печь булочки и делать крафтовое мороженое, — перечислил основные нововведения Максим Серант.
Но не все заведения успевают открыться вовремя: в Новосибирске на месяц сдвинулось открытие «барного квартала».