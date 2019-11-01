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Новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар. Пока там ничего больше не работает

Его общая площадь более 800 квадратных метров

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Бар рассчитан на 300 человек

Бар рассчитан на 300 человек

В эту пятницу, 1 ноября, новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар — пока это первое заведение, которое начало работу в новом сезоне.

Владельцы новосибирского бара The Rooks Игорь Каменев и Максим Серант рассказывали НГС в августе о том, что планируют открыть трёхэтажный бар в Шерегеше в новом месте и обновлённом формате. Здание, в котором ранее располагался этот бар, планировали снести.

Первый этаж будет техническим, на втором будет паб в привычном формате, а на третьем — лаундж-зона с мягкой посадкой, кальянами и официантами

Первый этаж будет техническим, на втором будет паб в привычном формате, а на третьем — лаундж-зона с мягкой посадкой, кальянами и официантами

— В итоге у нас было меньше двух месяцев на ремонт, в процессе которого возникли сложности. Но у нас дедлайн был — открыться 1 ноября в техническом режиме, то есть не все процессы до конца отлажены, — рассказал Игорь Каменев.

Официальное начало работы курорта — 15 ноября, поэтому через две недели в баре должны всё окончательно доделать. Сейчас дорабатывают этаж, на котором будет располагаться кальянная. Он заработает 8 ноября.

В баре можно поиграть в кикер

В баре можно поиграть в кикер

— Очень много нового оборудования закуплено, расширили бар до 25 кранов — каждый теперь снабжён индивидуальным редуктором для идеально правильного давления на каждый сорт пива. Звуковая аппаратура стала мощнее. На кухне мы теперь сами будем не только делать фарш для бургеров, но и печь булочки и делать крафтовое мороженое, — перечислил основные нововведения Максим Серант.

Есть зона с имитацией зелёной травы

Есть зона с имитацией зелёной травы

Но не все заведения успевают открыться вовремя: в Новосибирске на месяц сдвинулось открытие «барного квартала».

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КОММЕНТАРИИ (7)

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1 ноя 2019 в 23:00

финиш снесли, рукс переехал.
причем тут новый бар?
ну хз

Гость
1 ноя 2019 в 22:57

Там дворники требуются в бар?хочу взять подработку.в чопе мало платят мне-дворнику.

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 22:52

мы часто мотаемся в шерегеш,будем рады новому бару всем коллективом.хотя наш директор говорит что ему больше нравиться в швейцарии.Но нас с собой не берет(