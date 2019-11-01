Новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар. Пока там ничего больше не работает

В эту пятницу, 1 ноября, новосибирцы открыли в Шерегеше новый бар — пока это первое заведение, которое начало работу в новом сезоне.

Владельцы новосибирского бара The Rooks Игорь Каменев и Максим Серант рассказывали НГС в августе о том, что планируют открыть трёхэтажный бар в Шерегеше в новом месте и обновлённом формате. Здание, в котором ранее располагался этот бар, планировали снести.

