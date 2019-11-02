«Ребята с желанием почиркать по учебнику»: реакция Марины Ягоды на испорченное граффити

Новосибирская художница Марина Ягода устроила голосование у себя в соцсетях на тему испорченных граффити: девушка советуется со всеми, что лучше сделать в этой ситуации, и хочет, чтобы подобное больше не повторялось.
— У меня на странице, конечно, побеждает вариант пригласить художника. Сейчас я сама не могу это сделать, могу только попросить друга. В группе «Окрашено» побеждает вариант сделать ситуацию острой, написать «ломать — не строить» или «ни себе, ни людям». Мне хочется, чтобы эта ситуация не повторялась: всё-таки фестивальные работы — это немного другая история, хоть и уличная. Это работа на много дней. Мне бы хотелось, чтобы фестивалей было больше, и чтобы художник, приехавший из другого города и сделавший свою работу, мог быть уверен, что она останется, — считает Марина Ягода.
Она хочет подчеркнуть значимость фестивальных работ и их сохранения, чтобы они привлекали художников из других городов.
— Я думаю, что это были молодые ребята с желанием почиркать по учебнику. Хулиганское желание, не думаю, что это какая-то художественная история. Главное, чтобы этот опыт не повторялся и не распространялся, — добавила девушка.
Граффити Марины Ягоды испортили в Новосибирске несколько дней назад: сначала она сказала, что позже нарисует другую картину на этом месте.
Как вы считаете, что нужно сделать?
Одной из самых ярких последних работ Марины Ягоды стала картина «Хранительница Сибири» на фасаде новосибирской пятиэтажки. Несколько недель назад выяснилось забавное недоразумение: оказалось, что девушкой-прототипом для этого граффити стала не сибирячка, а религиозная жительница Израиля. В разговоре с журналистом НГС Ребекка Лорд рассказала, когда и при каких обстоятельствах она увидела эту картину на пятиэтажке.