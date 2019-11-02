«Ребята с желанием почиркать по учебнику»: реакция Марины Ягоды на испорченное граффити

Новосибирская художница Марина Ягода устроила голосование у себя в соцсетях на тему испорченных граффити: девушка советуется со всеми, что лучше сделать в этой ситуации, и хочет, чтобы подобное больше не повторялось.

— У меня на странице, конечно, побеждает вариант пригласить художника. Сейчас я сама не могу это сделать, могу только попросить друга. В группе «Окрашено» побеждает вариант сделать ситуацию острой, написать «ломать — не строить» или «ни себе, ни людям». Мне хочется, чтобы эта ситуация не повторялась: всё-таки фестивальные работы — это немного другая история, хоть и уличная. Это работа на много дней. Мне бы хотелось, чтобы фестивалей было больше, и чтобы художник, приехавший из другого города и сделавший свою работу, мог быть уверен, что она останется, — считает Марина Ягода.