Торговый центр на площади Маркса готовят к сносу: к нему пригнали строительную технику

Вокруг торгового центра начали устанавливать сваи — его начнут сносить со дня на день

Строительную технику у торгового центра заметил корреспондент НГС. Он сообщил, что здание закрыто для покупателей, а часть отделов перенесли в здание по соседству.

Сегодня, 1 ноября, к торговому центру «Гранит» пригнали строительную технику и начали вбивать железные сваи — на его месте хотят построить большое здание, в котором будет отдельный вход в метро.

Теперь часть арендаторов торгует в здании по соседству

Новость о том, что на месте «Гранита» появится новое здание, появилась в конце сентября. Такое разрешение на строительство опубликовано на сайте мэрии. Как уточняется на сайте, ТЦ «Гранит» превратят в большой торговый комплекс с административными помещениями и встроенным входом в подземный переход.

Тогда заместитель директора ООО «Гранит» Сергей Поварёнкин рассказывал корреспонденту НГС, что разрешение в мэрии выдали только на первый этап работ — снос зелёного двухэтажного здания и строительство на его месте нового торгового центра.

— В дальнейшем нужно ещё пройти проектную экспертизу и согласовать проект. Сейчас будет снос зелёного павильона и строительство нового здания. Павильон будет переменной этажностью от пяти до трёх этажей. Вход [в метро] будет лишь на третьем этапе — завершающем, — уточнял Сергей Поварёнкин.

На момент публикации дозвониться до Поварёнкина не получилось — его рабочий телефон был недоступен.

Впервые о строительстве нового ТЦ стало известно в 2013 году, когда неподалёку от «Гранита» открыли перехватывающую парковку на 450 мест. Как сообщал тогда директор торгового комплекса Евгений Якуба, торговый комплекс будет соединен надземным переходом с парковкой.



Спустя два года ООО «Гранит» попыталось продать здание на площади Карла Маркса, 5 за 179 миллионов рублей, однако покупателей тогда не нашлось.

