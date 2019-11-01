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Город

Торговый центр на площади Маркса готовят к сносу: к нему пригнали строительную технику

Выдачи разрешения на строительство нового центра на этом месте владельцы добивались больше 20 лет

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Вокруг торгового центра начали устанавливать сваи — его начнут сносить со дня на день

Вокруг торгового центра начали устанавливать сваи — его начнут сносить со дня на день

Сегодня, 1 ноября, к торговому центру «Гранит» пригнали строительную технику и начали вбивать железные сваи — на его месте хотят построить большое здание, в котором будет отдельный вход в метро.

Строительную технику у торгового центра заметил корреспондент НГС. Он сообщил, что здание закрыто для покупателей, а часть отделов перенесли в здание по соседству. 

Теперь часть арендаторов торгует в здании по соседству

Теперь часть арендаторов торгует в здании по соседству

Новость о том, что на месте «Гранита» появится новое здание, появилась в конце сентября. Такое разрешение на строительство опубликовано на сайте мэрии. Как уточняется на сайте, ТЦ «Гранит» превратят в большой торговый комплекс с административными помещениями и встроенным входом в подземный переход. 

Тогда заместитель директора ООО «Гранит» Сергей Поварёнкин рассказывал корреспонденту НГС, что разрешение в мэрии выдали только на первый этап работ — снос зелёного двухэтажного здания и строительство на его месте нового торгового центра.

— В дальнейшем нужно ещё пройти проектную экспертизу и согласовать проект. Сейчас будет снос зелёного павильона и строительство нового здания. Павильон будет переменной этажностью от пяти до трёх этажей. Вход [в метро] будет лишь на третьем этапе — завершающем, — уточнял Сергей Поварёнкин. 

На момент публикации дозвониться до Поварёнкина не получилось — его рабочий телефон был недоступен.

Впервые о строительстве нового ТЦ стало известно в 2013 году, когда неподалёку от «Гранита» открыли перехватывающую парковку на 450 мест. Как сообщал тогда директор торгового комплекса Евгений Якуба, торговый комплекс будет соединен надземным переходом с парковкой.

Спустя два года ООО «Гранит» попыталось продать здание на площади Карла Маркса, 5 за 179 миллионов рублей, однако покупателей тогда не нашлось. 

А этим летом стало известно, что перестройка коснётся и самой перехватывающей парковки — она станет больше за счёт пристройки торгового комплекса

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КОММЕНТАРИИ (32)

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 18:46

Очередной ТЦ строят, да сколько можно. Локоть, ты должен был бороться с точечной застройкой, а не примкнуть к ней! Маркса и так безнадежно испорчено и тут новое пластиковое чудовище. Просто жесть, как надо свой город так не любить

Варежка
1 ноя 2019 в 18:47

Двадцать лет не давали и ещё столько же надо было не давать! Надоели эти торговые центры, на каждом шагу! У нас столько дорог к ним нет, а мэрия разрешения даёт пачками!

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 18:46

А не многовато ли торговых центров там? Мэрия опять не подумавши раздает разрешения.