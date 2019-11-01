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В центре Новосибирска построят высотку: дом будет в два раза выше, чем планировали сначала

Год назад здесь хотели построить 9-этажное здание

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Ради большого дома снесли несколько частных по улице Трудовой

Ради большого дома снесли несколько частных по улице Трудовой

На углу улиц Трудовая и Ольги Жилиной начали строить новую высотку — мэрия Новосибирска опубликовала изменённое разрешение на строительство: раньше здесь хотели построить 9-этажку.

Первое разрешение на строительство компания «Джи.И.АР.Брокер» получила в июне 2018 года. Тогда на участке в 3,2 тысячи квадратных метров она планировала построить 9-этажный дом с подземным этажом всего на 50 квартир.

Дом построят двумя этапами, сейчас уже готов котлован

Дом построят двумя этапами, сейчас уже готов котлован

По новому документу, площадь участка больше в два раза — уже 6,4 тысячи кв. м. На карте Google на территории ещё отмечены несколько частных домов, которые уже снесены. На территории возведут 11–20-этажный дом с двумя подземными этажами, а квартир будет 215. Ещё 339 кв. м в проекте отвели кладовым.

Дом построят двумя этапами. Подробности о стройке в компании рассказать отказались, сославшись на то, что в разрешении на строительство «есть вся официальная информация». Сейчас на площадке активно работает техника, для будущего дома уже подготовлен котлован.

По данным «Контур.Фокус», «Джи.И.АР.Брокер» сегодня принадлежит Наталье Хаминич. Предпринимательница также руководит рядом компаний, входящих в группу Владислава Крючкова «СибирьИнвест» — в августе одна из его структур приобрела долгострой на Красном проспекте.

В августе стало известно о ещё одной стройке в центре города: рядом со штабом Минобороны начали строить элитный дом в форме ракушки.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
1 ноя 2019 в 18:27

Все как всегда.Разрешение на стоянку- построили ТЦ.
Разрешение на административное здание- построили высотку.
Разрешение на 9 этажный дом- построили 9 двадцатипятиэтажек.
Это же мэрия и строители.Похоже они и оплатили банкет.

нск
1 ноя 2019 в 18:17

шмидт должен сидеть в тюрьме

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 18:35

наш чоп всегда охраняет стройки.