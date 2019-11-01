В центре Новосибирска построят высотку: дом будет в два раза выше, чем планировали сначала

Первое разрешение на строительство компания «Джи.И.АР.Брокер» получила в июне 2018 года. Тогда на участке в 3,2 тысячи квадратных метров она планировала построить 9-этажный дом с подземным этажом всего на 50 квартир.

На углу улиц Трудовая и Ольги Жилиной начали строить новую высотку — мэрия Новосибирска опубликовала изменённое разрешение на строительство: раньше здесь хотели построить 9-этажку.

По новому документу, площадь участка больше в два раза — уже 6,4 тысячи кв. м. На карте Google на территории ещё отмечены несколько частных домов, которые уже снесены. На территории возведут 11–20-этажный дом с двумя подземными этажами, а квартир будет 215. Ещё 339 кв. м в проекте отвели кладовым.

Дом построят двумя этапами. Подробности о стройке в компании рассказать отказались, сославшись на то, что в разрешении на строительство «есть вся официальная информация». Сейчас на площадке активно работает техника, для будущего дома уже подготовлен котлован.



По данным «Контур.Фокус», «Джи.И.АР.Брокер» сегодня принадлежит Наталье Хаминич. Предпринимательница также руководит рядом компаний, входящих в группу Владислава Крючкова «СибирьИнвест» — в августе одна из его структур приобрела долгострой на Красном проспекте.



В августе стало известно о ещё одной стройке в центре города: рядом со штабом Минобороны начали строить элитный дом в форме ракушки.