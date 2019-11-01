«Тойота» сбила школьника на проспекте Маркса и скрылась: автоинспекторы нашли её за полтора часа

Госавтоинспекция Новосибирска разыскала водителя «Тойоты Короллы», которая сбила подростка на пешеходном переходе возле станции метро «Студенческая» и уехала с места ДТП.
Происшествие случилось сегодня в 15:50 возле дома
— Водитель на автомобиле «Тойота Королла» белого цвета двигался по Карла Маркса со стороны улицы Космической в сторону Немировича-Данченко и в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнего мальчика. По информации очевидцев, мальчик переходил на разрешающий сигнал светофора, — сообщил Владислав Савченков.
По его словам, машина уехала с места происшествия, а пострадавшего увезли в больницу с сотрясением головного мозга. Через полтора часа после ДТП автоинспекторы задержали водителя.
— Им оказалась женщина 1979 года рождения, — уточнил Владислав Савченков.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру
В начале недели недалеко от этого места случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода, — в них после удара о другую машину влетела «Тойота Камри».