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Происшествия

«Тойота» сбила школьника на проспекте Маркса и скрылась: автоинспекторы нашли её за полтора часа

Пострадавшего увезли в больницу

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ДТП случилось на пешеходном переходе возле станции метро «Студенческая»

ДТП случилось на пешеходном переходе возле станции метро «Студенческая»

Госавтоинспекция Новосибирска разыскала водителя «Тойоты Короллы», которая сбила подростка на пешеходном переходе возле станции метро «Студенческая» и уехала с места ДТП.

Происшествие случилось сегодня в 15:50 возле дома № 22 на проспекте Карла Маркса, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

— Водитель на автомобиле «Тойота Королла» белого цвета двигался по Карла Маркса со стороны улицы Космической в сторону Немировича-Данченко и в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнего мальчика. По информации очевидцев, мальчик переходил на разрешающий сигнал светофора, — сообщил Владислав Савченков.

По его словам, машина уехала с места происшествия, а пострадавшего увезли в больницу с сотрясением головного мозга. Через полтора часа после ДТП автоинспекторы задержали водителя.

— Им оказалась женщина 1979 года рождения, — уточнил Владислав Савченков.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В начале недели недалеко от этого места случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода, — в них после удара о другую машину влетела «Тойота Камри»

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
1 ноя 2019 в 17:35

На-ка-зать!!!!!!!!!!!!! Жёстко и в назидание остальным!!!!!!!!!

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 17:50

Прав то хоть лишат ее? Думаю, что могут и простить. Россия - она такая, страна-недоразумение.

Тынарифа
1 ноя 2019 в 17:49

Очень неосторожный водитель Тойоты. Так ведь мог и насмерть задавить по неосторожности. Конечно, это было бы не такое тяжкое социальное зло, как умышленное убийство котика или песика, но всё равно нехорошо. Оштрафовать как следует, чтобы в следующий раз поосторожнее ездил.