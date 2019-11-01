«Тойота» сбила школьника на проспекте Маркса и скрылась: автоинспекторы нашли её за полтора часа

— Водитель на автомобиле «Тойота Королла» белого цвета двигался по Карла Маркса со стороны улицы Космической в сторону Немировича-Данченко и в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнего мальчика. По информации очевидцев, мальчик переходил на разрешающий сигнал светофора, — сообщил Владислав Савченков.

Происшествие случилось сегодня в 15:50 возле дома № 22 на проспекте Карла Маркса, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

Госавтоинспекция Новосибирска разыскала водителя «Тойоты Короллы», которая сбила подростка на пешеходном переходе возле станции метро «Студенческая» и уехала с места ДТП.

По его словам, машина уехала с места происшествия, а пострадавшего увезли в больницу с сотрясением головного мозга. Через полтора часа после ДТП автоинспекторы задержали водителя.



— Им оказалась женщина 1979 года рождения, — уточнил Владислав Савченков.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места ДТП, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00 .



В начале недели недалеко от этого места случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода, — в них после удара о другую машину влетела «Тойота Камри».

