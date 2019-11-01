«Пошёл на таран»: на перекрёстке рядом с «Уютом» стали регулярно биться машины — это похоже на подставы

Эксперты посчитали, что это может быть автоподстава Фото: Антон Тыртышный

На перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Дачной в Заельцовском районе начали постоянно происходить похожие аварии: один из автомобилей врезается в поворачивающий на перекрёстке. Момент одной из таких аварии попал на видео. Эксперты посчитали, что это может быть автоподстава. Как сообщил корреспонденту НГС депутат горсовета Антон Тыртышный, видео сняла наружная камера дома на улице Дуси Ковальчук, 173. — Там регулярно происходят похожие аварии. Я таких записей видел несколько штук. Автомобили всегда разные, но поведение их одинаково: так же разгоняются из-за пригорка, чтобы их не было видно с перекрёстка, выскакивают и таранят поворачивающие автомобили, — рассказал Тыртышный.

Видео: Антон Тыртышный

На видео видно, как красный автомобиль едет по Дачной от улицы Калинина в сторону Дуси Ковальчук и, пытаясь пересечь перекрёсток на зелёный сигнал светофора, врезается в поворачивающую налево с противоположной стороны улицы белую машину. По мнению директора компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Дениса Алмазова, авария сильно похожа на работу подставщиков. — Ничто не мешало красному автомобилю притормозить, обзор позволял это сделать, но водитель по какой-то причине пошёл на таран, — написал он корреспонденту НГС. Однако источник, близкий к госавтоинспекторам, сообщил корреспонденту НГС, что для автоподставы машина слишком приметная и водитель мог просто пойти на принцип. — Я бы не сказал, что это 100% подстава. Может и есть какой-то умысел, но именно таких столкновений много. Утверждать, что это автоподстава, я бы не стал. Может, девушка просто увидела зелёный сигнал светофора и ехала по своей полосе, задумалась и не заметила поворачивающую машину. Здесь нужно разбираться и смотреть, сколько столкновений у данного автомобиля, и проводить полное расследование, — заметил он.