Завидуем детям: в школах Новосибирска начинаются осенние каникулы

В новосибирских школах начались первые в этом учебном году каникулы — школьники будут отдыхать неделю.
По данным департамента образования мэрии Новосибирска, осенние каникулы продлятся семь дней — с 4 по 10 ноября.
«Образовательные организации, исходя из учебного плана, вправе редактировать этот график, и каникулы могут начаться на несколько дней раньше», — отмечали в мэрии в начале учебного года.
В МЧС напомнили, что во время каникул обычно растёт число несчастных случаев с детьми, и рассказали главные меры предосторожности.
— Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на прогулках на природе, у водоёма, на игровой или спортивной площадке, будьте для них примером правильного поведения. Организуйте досуг своих детей, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Необходимо быть осторожным и внимательным на улице, при переходе дороги, соблюдайте правила дорожного движения. Если ребенок остаётся без надзора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре — быстро покинуть помещение, а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Покажите ребёнку возможные выходы для эвакуации, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Следующие каникулы у школьников начнутся в конце декабря — НГС сделал календарь школьника, где отмечены все каникулы и праздники на весь учебный год. Так, следующие, уже зимние, начнутся 30 декабря, а весенние — 23 марта.
Следующая неделя окажется короткой и для работающих новосибирцев — из-за Дня народного единства их ждут трёхдневные выходные.