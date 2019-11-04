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Завидуем детям: в школах Новосибирска начинаются осенние каникулы

Школьники будут отдыхать неделю

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Каникулы, по рекомендациям департамента образования, продлятся с 4 по 10 ноября&nbsp;

Каникулы, по рекомендациям департамента образования, продлятся с 4 по 10 ноября 

В новосибирских школах начались первые в этом учебном году каникулы — школьники будут отдыхать неделю.

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, осенние каникулы продлятся семь дней — с 4 по 10 ноября. 

«Образовательные организации, исходя из учебного плана, вправе редактировать этот график, и каникулы могут начаться на несколько дней раньше», — отмечали в мэрии в начале учебного года.

Следующие каникулы у учеников продлятся 14 дней

Следующие каникулы у учеников продлятся 14 дней

В МЧС напомнили, что во время каникул обычно растёт число несчастных случаев с детьми, и рассказали главные меры предосторожности. 

— Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на прогулках на природе, у водоёма, на игровой или спортивной площадке, будьте для них примером правильного поведения. Организуйте досуг своих детей, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Необходимо быть осторожным и внимательным на улице, при переходе дороги, соблюдайте правила дорожного движения. Если ребенок остаётся без надзора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре — быстро покинуть помещение, а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Покажите ребёнку возможные выходы для эвакуации, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Следующие каникулы у школьников начнутся в конце декабря — НГС сделал календарь школьника, где отмечены все каникулы и праздники на весь учебный год. Так, следующие, уже зимние, начнутся 30 декабря, а весенние — 23 марта. 

Следующая неделя окажется короткой и для работающих новосибирцев — из-за Дня народного единства их ждут трёхдневные выходные. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Qwerty
4 ноя 2019 в 10:33

Опять Злой3,14 будет свои дифирамбы о прульках петь целую неделю.