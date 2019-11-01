В Новосибирске сотрудник банка снял почти 12 тысяч с чужих счетов и потратил их на свадьбу

Бывший работник Сбербанка получил условный срок за кражу денег со счётов клиентов — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Анна Золотова / НГС

Сегодня, 1 ноября, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему консультанту Сбербанка, который украл со счетов клиентов почти 12 тысяч рублей и потратил их на свадьбу.

Как следует из материалов уголовного дела, с 23 апреля по 18 июня 2018 года во время работы в отделениях Сбербанка на Бориса Богаткова и Фрунзе консультант украл деньги со счетов четырёх клиентов, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

По её данным, эти клиенты приходили к будущему подсудимому со своими планшетами, чтобы подключить услугу «Автоплатёж» и уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн». По просьбе консультанта посетители вводили в планшетах логин и пароль от личного кабинета, а потом передавали эти гаджеты работнику банка. Этой ситуацией консультант и пользовался для того, чтобы перевести деньги с чужих счетов.



В чем заключалась преступная схема — Как поясняет подсудимый, зачастую у клиентов имеются сберегательные счета, о которых они не знают. На указанных сберегательных счетах могут находиться денежные средства, но так как клиенты не знают о них, то всегда отвечают, что никаких дополнительных счетов они не имеют. Он имел возможность посмотреть данную информацию в личном кабинете клиента, поэтому пользовался этой ситуацией и, обнаружив на таких счетах денежные средства, перечислял их на свою банковскую карту, — пересказала гособвинитель показания подсудимого, который он дал на стадии следствия. По данным прокуратуры, при переводе денег консультант говорил клиентам, что им на телефон придёт SMS с кодом для подключения услуги. Клиенты сообщали работнику этот код, и он переводил себе деньги с их счетов. После этого консультант просил посетителей стереть SMS-сообщения, пришедшие с номера 900, так как они «занимают много памяти». У некоторых клиентов он удалял сообщения сам по их просьбе, так как в силу возраста посетители плохо видели.



Кто пострадал от действий консультанта Кражи коснулись клиентов в возрасте от 51 года до 67 лет. Всего, по информации гособвинителя, за четыре раза подсудимый украл в общей сложности 11 800 рублей — дважды по 1500 рублей, один раз 800 рублей и ещё раз 8000 рублей.

Как стало известно о преступлении — Он осознавал, что совершает преступления, но рассказать о случившихся ситуациях руководителю банка не мог, так как понимал, что за такую ситуацию ему грозит увольнение. Но в сентябре 2018 года его к себе вызвал руководитель службы безопасности, попросил всё объяснить, и он признался в совершённых преступлениях. Сказал сначала, что потратил деньги виртуальное казино «Вулкан» (это якобы первая мысль, которая пришла ему в голову), но фактически денежные средства потратил на свадьбу, которая была в августе 2018 года. На самом деле в игровые автоматы и в виртуальные игры он не играл, — передала показания бывшего консультанта банка старший помощник прокурора Жанна Леонова.

По её данным, впоследствии банк возместил клиентам ущерб, а бывший консультант, соответственно, банку.

