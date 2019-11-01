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Дороги и транспорт

Мэрия заставила подрядчика два раза подряд положить асфальт во дворе на Серебренниковской

На прошлой неделе рабочие сняли асфальт спустя две недели после ямочного ремонта

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Рабочие раскапывали ямы, чтобы устранить нарушения

Рабочие раскапывали ямы, чтобы устранить нарушения

Дорожники залатали ямы во дворе жилого дома в Центральном районе Новосибирска после публикации на НГС.

26 октября в редакцию НГС обратились жители дома № 2/2 на улице Серебренниковской. Они рассказали, что рабочие раскопали ямы, которые залатали несколько дней назад.

Ямы во дворе жилого дома ремонтировали по муниципальному контракту

Ямы во дворе жилого дома ремонтировали по муниципальному контракту

— В текущем году в рамках муниципального контракта подрядной организацией ООО «СибАзСтрой» выполнялись работы по ямочному ремонту проезда многоквартирного дома по ул. Серебренниковской, 2/2. Строительный контроль за ходом производства работ осуществляли специалисты МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда», — рассказали в ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Ямочный ремонт во дворе дома&nbsp;<nobr class="_">№ 2/2</nobr>&nbsp;на улице&nbsp;Серебренниковской закончился меньше месяца назад. Потом дорожники снова раскопали ямы, чтобы переделать работу

Ямочный ремонт во дворе дома № 2/2 на улице Серебренниковской закончился меньше месяца назад. Потом дорожники снова раскопали ямы, чтобы переделать работу

В пресс-центре мэрии добавили, что в ходе приёма работ у подрядчика были выявлены нарушения и подрядчик переделывал работу.

— В ходе приемки выполненных работ были выявлены нарушения. На сегодняшний день ООО «СибАзСтрой» нарушения устранил, — сообщили в мэрии Новосибирска.

В мэрии рассказали, что подрядчиком работ было&nbsp;ООО «СибАзСтрой»

В мэрии рассказали, что подрядчиком работ было ООО «СибАзСтрой»

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КОММЕНТАРИИ (11)

Еретик
1 ноя 2019 в 17:22

Ямочный ремонт это такая галочка для городской администрации. Мол мы на месте не сидим, сейчас пойдём и ямы закатаем. Перевод продукта и денег.

Пророк
1 ноя 2019 в 17:22

Бог троицу любит. Вангую, что будут и третий раз переделывать. А куда деваться, если мэрия платит деньги всяким мусорным подрядчикам, у которых даже русских работников нет. Отсюда и удручающее качество

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 17:20

Только ситуация от этого ремонта ситуация лучше не стала! Мэрия вообще смотрит на принимаемые работы или и так пойдёт, главное что сделали?