Мэрия заставила подрядчика два раза подряд положить асфальт во дворе на Серебренниковской

26 октября в редакцию НГС обратились жители дома № 2/2 на улице Серебренниковской. Они рассказали, что рабочие раскопали ямы, которые залатали несколько дней назад .

Дорожники залатали ямы во дворе жилого дома в Центральном районе Новосибирска после публикации на НГС.

Ямы во дворе жилого дома ремонтировали по муниципальному контракту

— В текущем году в рамках муниципального контракта подрядной организацией ООО «СибАзСтрой» выполнялись работы по ямочному ремонту проезда многоквартирного дома по ул. Серебренниковской, 2/2. Строительный контроль за ходом производства работ осуществляли специалисты МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда», — рассказали в ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Ямочный ремонт во дворе дома № 2/2 на улице Серебренниковской закончился меньше месяца назад. Потом дорожники снова раскопали ямы, чтобы переделать работу

В пресс-центре мэрии добавили, что в ходе приёма работ у подрядчика были выявлены нарушения и подрядчик переделывал работу.

— В ходе приемки выполненных работ были выявлены нарушения. На сегодняшний день ООО «СибАзСтрой» нарушения устранил, — сообщили в мэрии Новосибирска.