Зоопарк отказался судиться с мэрией ради сноса домов. Но вольеры там всё равно хотят построить

Новосибирский зоопарк отказался от иска к мэрии Новосибирска, в котором требовал снести три жилых дома на территории зоопарка, где хотят построить новые вольеры.
30 октября в арбитражном суде Новосибирской области прошло заседание по иску, но представитель мэрии на него не явился, а за несколько дней до этого зоопарк решил и вовсе отказаться от иска.
— 28 октября от истца в материалы дела поступило заявление об отказе от исковых требований. Заявление подписано директором истца Андреем Шило. <...> Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд определил: принять отказ от иска, — говорится в документах суда.
Как сообщил корреспонденту НГС директор зоопарка Андрей Шило, зоопарк не отказался от планов построить на месте этих домов большой и дорогой комплекс для африканских животных, а также ветеринарную станцию.
— Просто приняли решение двигаться в другом направлении, — сказал Шило, не прокомментировав, что именно под этим имеется ввиду.
Дома, которые планируется снести, находятся сразу за вольером для северных оленей, по пути на детскую железную дорогу. Всего планируется снести три дома. Журналист НГС посетил дома и выяснил, что в них живут люди, которые не намерены так просто уступать свою собственность, несмотря на то, что им приходится покупать билеты, чтобы попасть домой.