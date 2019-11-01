Зоопарк отказался судиться с мэрией ради сноса домов. Но вольеры там всё равно хотят построить

Зоопарк отозвал иск и хочет решить вопрос с домами на территории другим способом

Новосибирский зоопарк отказался от иска к мэрии Новосибирска, в котором требовал снести три жилых дома на территории зоопарка, где хотят построить новые вольеры.

30 октября в арбитражном суде Новосибирской области прошло заседание по иску, но представитель мэрии на него не явился, а за несколько дней до этого зоопарк решил и вовсе отказаться от иска.

— 28 октября от истца в материалы дела поступило заявление об отказе от исковых требований. Заявление подписано директором истца Андреем Шило. <...> Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд определил: принять отказ от иска, — говорится в документах суда.