Перед морозами в Новосибирске распустились зелёные листья. Чем это грозит растениям

В пятницу, 1 ноября, в Центральном районе Новосибирска горожане заметили распустившиеся листья на кустарниках — эксперты уверяют, что это не опасно для растений.

Фотографии распустившейся сирени в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, кусты с зелёными листьями и набухшими почками он заметил у здания № 18 на улице Державина.

Кроме того, накануне мы рассказывали, что второй раз за год зацвела жимолость.

— У нас Сибирь, резко континентальный климат. Мороз меняется неожиданным теплом. Это происходит не только в Новосибирске, а по всей стране. В Краснодаре два года назад цвели яблони. Это происходит из-за смены погоды. Наблюдается чаще в городской черте, так как там особенный микроклимат. Расположение зданий влияет на это: там, где солнечная сторона, там у растений начинается сокодвижение. И соответственно набухание и распускание листьев, — рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений, ботаник Сергей Поляков.