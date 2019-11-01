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Осень

Перед морозами в Новосибирске распустились зелёные листья. Чем это грозит растениям

На распустившиеся кустарники повлияли смена погоды и расположение в городе

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По словам эксперта, листья у сирени распустились из-за резкой смены погоды

По словам эксперта, листья у сирени распустились из-за резкой смены погоды

В пятницу, 1 ноября, в Центральном районе Новосибирска горожане заметили распустившиеся листья на кустарниках — эксперты уверяют, что это не опасно для растений.

Фотографии распустившейся сирени в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, кусты с зелёными листьями и набухшими почками он заметил у здания № 18 на улице Державина.

Кроме того, накануне мы рассказывали, что второй раз за год зацвела жимолость.

— У нас Сибирь, резко континентальный климат. Мороз меняется неожиданным теплом. Это происходит не только в Новосибирске, а по всей стране. В Краснодаре два года назад цвели яблони. Это происходит из-за смены погоды. Наблюдается чаще в городской черте, так как там особенный микроклимат. Расположение зданий влияет на это: там, где солнечная сторона, там у растений начинается сокодвижение. И соответственно набухание и распускание листьев, — рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений, ботаник Сергей Поляков.

По его словам, ничего страшного в частичном цветении сирени нет.

— Вот если бы дерево целиком распустилось, тогда да. Даже если эти почки перезимуют и отомрут, то растение от этого не погибнет. Опасений гибели растений я не вижу. Такое происходит не первый год, — добавил Сергей Поляков.

Сегодня, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске днём ожидается до +13 градусов, но уже на выходных ожидаются минусовые температуры.

В этом году сирень не первое растение, которое начало цвести второй раз за год. В августе читатели сообщали о цветении черёмухи и жимолости. Тогда специалисты связали это с холодной весной.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 14:03

Кто нибудь представляет себя, идёшь такой по улице, увидел листья, и давай фотографировать и слать это на НГС?

Фото пользователя
1 ноя 2019 в 14:08

Судя по фото - это почки, а не листья.)

Точняк
1 ноя 2019 в 14:09

Потом эти листья пожелтеют,опадут.и мне как дворнику чопа придется все это убирать.