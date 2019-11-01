Перед морозами в Новосибирске распустились зелёные листья. Чем это грозит растениям

В пятницу, 1 ноября, в Центральном районе Новосибирска горожане заметили распустившиеся листья на кустарниках — эксперты уверяют, что это не опасно для растений.
Фотографии распустившейся сирени в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, кусты с зелёными листьями и набухшими почками он заметил у здания
Кроме того, накануне мы рассказывали, что второй раз за год зацвела жимолость.
— У нас Сибирь, резко континентальный климат. Мороз меняется неожиданным теплом. Это происходит не только в Новосибирске, а по всей стране. В Краснодаре два года назад цвели яблони. Это происходит из-за смены погоды. Наблюдается чаще в городской черте, так как там особенный микроклимат. Расположение зданий влияет на это: там, где солнечная сторона, там у растений начинается сокодвижение. И соответственно набухание и распускание листьев, — рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений, ботаник Сергей Поляков.
По его словам, ничего страшного в частичном цветении сирени нет.
— Вот если бы дерево целиком распустилось, тогда да. Даже если эти почки перезимуют и отомрут, то растение от этого не погибнет. Опасений гибели растений я не вижу. Такое происходит не первый год, — добавил Сергей Поляков.
Сегодня, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске днём ожидается до +13 градусов, но уже на выходных ожидаются минусовые температуры.
В этом году сирень не первое растение, которое начало цвести второй раз за год. В августе читатели сообщали о цветении черёмухи и жимолости. Тогда специалисты связали это с холодной весной.