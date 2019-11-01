С лабиринтами и верёвочным парком: власти договорились о финальном этапе реконструкции набережной

После финального этапа реконструкции на набережной появятся спортивное поле и верёвочный парк Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 1 ноября, власти Новосибирска подписали соглашение о дальнейшем благоустройстве Михайловской набережной — на участке от зоны с главной сценой до гостиницы River Park.

«Рада сообщить, что сегодня мы подписали соглашение с ГК «Сибмонтажспецстрой» о дальнейшем благоустройстве Михайловской набережной в 2020 и 2021 году. Мы вместе разработали дизайн-проект на оставшийся участок набережной, сейчас приступаем к разработке рабочей документации. Наша общая цель — сделать единой зону отдыха для горожан», — написала на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска — начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

По данным пресс-центра мэрии, проектно-сметную документацию для нового этапа благоустройства набережной ещё только предстоит разработать. Но как уточнила корреспонденту НГС Анна Терешкова, уже есть предварительная сумма, в которую может обойтись этот этап реконструкции.

— Предварительно сегодня была озвучена сумма 50 миллионов, — сообщила вице-мэр, добавив, что всю эту сумму вложит «Сибмонтажспецстрой». При этом первый этап реконструкции набережной стоил 120 миллионов, второй — 140 миллионов рублей. По словам Анны Терешковой, на участке набережной от главной сцены до гостиницы River Park появится много новой зелени и «места для созерцания». В 2020 году планируется благоустроить нижний променад, а в 2021-м — верхний.

К работе строители приступят в следующем году Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

О проекте дальнейшего благоустройства Михайловской набережной НГС уже рассказывал (посмотреть эскизы можно тут). Над концепцией работала архитектурная мастерская «Адаптик-А» — авторы проектов предыдущих этапов благоустройства набережной. При реконструкции последней части набережной предлагается выделить несколько зон. Большая часть территории будет предназначена для тихого отдыха: здесь благоустроят и дополнят зелёную зону, проложат дорожки и велодорожки, установят лавочки, высадят два зелёных лабиринта.

Вдоль речного променада сохранится зона аттракционов, также здесь упорядочат фуд-корт. Ближе к речному вокзалу обустроят спортивную зону с полем, детскую площадку и верёвочный парк. Зимой по территории пройдёт часть маршрута лыжни, кроме того, там зальют большой каток.