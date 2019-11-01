В Новосибирске решили заменить трамвайные пути рядом с новым автовокзалом на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске запланировали капитальный ремонт трамвайных рельсов недалеко от здания нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.
Пути отремонтируют на участке по улице Волочаевской, от остановки «Техническая» до 7-го Почтового переулка — на разработку проекта ГЭТ потратит 2,5 миллиона рублей (начальная максимальная цена), сообщается на сайте госзакупок.
По документам закупки, сейчас МКП «Горэлектротранспорт» ищет разработчика проектно-сметной документации для капитального ремонта трамвайных путей по улице Волочаевской ориентировочной протяжённостью 2500 метров. Ремонт трамвайных путей запланирован на 2020 год.
По информации в документах закупки, кроме ремонта разработчик проекта должен предусмотреть также строительство автомобильных переездов, пешеходных переходов, согласовать проект с управлением благоустройства и управлением дорожного строительства. Срок разработки проекта — 90 дней с даты заключения договора.
Сейчас на этом участке ходит трамвай
В июле мэр заявил о необходимости ремонтировать трамвайные пути, в том числе по технологиям других городов. Недавно эксперты в области транспорта рекомендовали мэрии Новосибирска пустить трамвай от станции метро «Берёзовая роща» по проспекту Дзержинского и сохранить линию от Волочаевской до «Золотой горки».