В Новосибирске решили заменить трамвайные пути рядом с новым автовокзалом на Гусинобродском шоссе

Летом мэр заявил о том, что без ремонта путей покупка новых вагонов теряет смысл

В Новосибирске запланировали капитальный ремонт трамвайных рельсов недалеко от здания нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Пути отремонтируют на участке по улице Волочаевской, от остановки «Техническая» до 7-го Почтового переулка — на разработку проекта ГЭТ потратит 2,5 миллиона рублей (начальная максимальная цена), сообщается на сайте госзакупок.

По документам закупки, сейчас МКП «Горэлектротранспорт» ищет разработчика проектно-сметной документации для капитального ремонта трамвайных путей по улице Волочаевской ориентировочной протяжённостью 2500 метров. Ремонт трамвайных путей запланирован на 2020 год.

