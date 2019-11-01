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В Новосибирске решили заменить трамвайные пути рядом с новым автовокзалом на Гусинобродском шоссе

ГЭТ заказал разработку проекта за 2,5 миллиона рублей

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Летом мэр заявил о том, что без ремонта путей покупка новых вагонов теряет смысл

Летом мэр заявил о том, что без ремонта путей покупка новых вагонов теряет смысл

В Новосибирске запланировали капитальный ремонт трамвайных рельсов недалеко от здания нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Пути отремонтируют на участке по улице Волочаевской, от остановки «Техническая» до 7-го Почтового переулка — на разработку проекта ГЭТ потратит 2,5 миллиона рублей (начальная максимальная цена), сообщается на сайте госзакупок. 

По документам закупки, сейчас МКП «Горэлектротранспорт» ищет разработчика проектно-сметной документации для капитального ремонта трамвайных путей по улице Волочаевской ориентировочной протяжённостью 2500 метров. Ремонт трамвайных путей запланирован на 2020 год. 

Улица Волочаевская выходит на Гусинобродское шоссе, где скоро откроется новый автовокзал. Красным отмечен участок путей, который планируется отремонтировать

Улица Волочаевская выходит на Гусинобродское шоссе, где скоро откроется новый автовокзал. Красным отмечен участок путей, который планируется отремонтировать

По информации в документах закупки, кроме ремонта разработчик проекта должен предусмотреть также строительство автомобильных переездов, пешеходных переходов, согласовать проект с управлением благоустройства и управлением дорожного строительства. Срок разработки проекта — 90 дней с даты заключения договора. 

Сейчас на этом участке ходит трамвай №14 («Площадь Калинина — Сад Мичуринцев»). Улица Волочаевская, где планируют ремонтировать трамвайные рельсы, пересекает Гусинобродское шоссе — в конце года на Гусинобродском шоссе откроется новый автовокзал

В июле мэр заявил о необходимости ремонтировать трамвайные пути, в том числе по технологиям других городов. Недавно эксперты в области транспорта рекомендовали мэрии Новосибирска пустить трамвай от станции метро «Берёзовая роща» по проспекту Дзержинского и сохранить линию от Волочаевской до «Золотой горки». 

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КОММЕНТАРИИ (16)

1 ноя 2019 в 15:05

В заголовке меняют пути на Гусинобродском шоссе, внутри новости уже на Волочаевской, на фото проспект Дзержинского.

Малифисента
1 ноя 2019 в 15:04

Я не понимаю. Может дело во мне? За что мэрия будет платить два с половиной миллиона? Можно я блин начерчу им рельсы? Совсем уже офанарели😑

1 ноя 2019 в 15:02

Локтю, надо было в Барышево Автовокзал строить.
Там и земля дешевле а рельсы вообще не нужны.