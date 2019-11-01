В одном из подразделений «Сибмоста» пошёл дым: пожарные провели на месте 2,5 часа

По данным МЧС, в момент пожара в здании никого не было

Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание, в котором работает «Мостоотряд-38» — одно из подразделений строительной компании «Сибмост».

О задымлении в производственном корпусе в редакцию НГС сообщила читательница.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сегодня утром случился пожар в двухэтажном административном здании на улице Электровозной, 3.



— На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из здания. Пожарные прибыли туда в 6:13, открытое горение ликвидировали в 7:14. Полная ликвидация пожара — в 8:48. В здании никого не было, общая площадь горения — 100 квадратных метров. Никто не пострадал, — прокомментировали в МЧС.

