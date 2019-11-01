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Происшествия

В одном из подразделений «Сибмоста» пошёл дым: пожарные провели на месте 2,5 часа

В МЧС сообщают о возгорании на площади 100 квадратных метров

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По данным МЧС, в момент пожара в здании никого не было

По данным МЧС, в момент пожара в здании никого не было

Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание, в котором работает «Мостоотряд-38» — одно из подразделений строительной компании «Сибмост».

О задымлении в производственном корпусе в редакцию НГС сообщила читательница. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сегодня утром случился пожар в двухэтажном административном здании на улице Электровозной, 3.

— На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из здания. Пожарные прибыли туда в 6:13, открытое горение ликвидировали в 7:14. Полная ликвидация пожара — в 8:48. В здании никого не было, общая площадь горения — 100 квадратных метров. Никто не пострадал, — прокомментировали в МЧС.

Дозвониться до «Мостоотряда-38» корреспонденту НГС не удалось. В пресс-службе компании АО «Сибмост» в свою очередь сообщили, что руководство в курсе ситуации и взаимодействует с МЧС.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

На прошлой неделе крупный пожар случился в здании складов на улице Королёва — огонь тушили несколько часов, а при разборе завалов нашли погибшую женщину.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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1 ноя 2019 в 11:00

Уже выехал на своей Тесле для проведения собственного расследования.