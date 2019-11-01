На Затулинке 30 человек выбежали из квартир из-за дымовой шашки в лифте

Ночью 1 ноября в многоэтажке в Кировском районе Новосибирска людям пришлось выбегать из квартир из-за дымовой шашки в лифте. По информации пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошёл в 2:00 в доме № 15 на улице Виктора Уса. — В 2:00 получили сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в жилом многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения признаков горения не было. Присутствовало незначительное задымление в подъезде. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, 4 из которых — дети. В результате проведенной разведки установлено, что в пассажирском лифте обнаружена дымовая шашка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выезжали 25 пожарных и 7 единиц спецтехники.

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