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Происшествия

На Затулинке 30 человек выбежали из квартир из-за дымовой шашки в лифте

На место происшествия выезжали спасатели МЧС

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Жильцы дома эвакуировались самостоятельно из-за сработавшей сигнализации

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно из-за сработавшей сигнализации

Ночью 1 ноября в многоэтажке в Кировском районе Новосибирска людям пришлось выбегать из квартир из-за дымовой шашки в лифте.

По информации пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошёл в 2:00 в доме № 15 на улице Виктора Уса.

— В 2:00 получили сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в жилом многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения признаков горения не было. Присутствовало незначительное задымление в подъезде. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, 4 из которых — дети. В результате проведенной разведки установлено, что в пассажирском лифте обнаружена дымовая шашка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выезжали 25 пожарных и 7 единиц спецтехники.

Вам известны подробности случившегося? Вы живёте в этом доме и участвовали в эвакуации? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Вечером в субботу, 19 октября, в Новосибирске в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2  произошёл пожар, из-за которого пришлось эвакуировать пациентов в другое здание.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    1 ноя 2019 в 09:40

    Интересно, как она туда попала? Нужно провести расследование и всем виновным выписать лещей!

    Фото пользователя
    1 ноя 2019 в 09:37

    опять эта улица Уса. может переименовать?

    ***
    1 ноя 2019 в 09:36

    Точно или ведьма или зомби подкинул. Вчера про них целый день писали.