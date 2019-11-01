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Дороги и транспорт

Троллейбусы и трамваи встали на площади Труда после ДТП

Движение общественного транспорта заблокировали столкнувшиеся большегруз и иномарка

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Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути

Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути

Утром 1 ноября на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска фура столкнулась с иномаркой — из-за ДТП заблокированными оказались трамвайные пути и собралась пробка.

По информации очевидцев в социальных сетях, ДТП случилось около 7:15.

Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас на площади Труда скопилось несколько трамваев маршрутов № 15 и 18. Они не могут продолжить маршрут в сторону улицы Широкой со стороны улицы Ватутина и в обратном направлении. Помимо этого, проехать по кольцу не смогли троллейбусы маршрутов № 4 и 24. 

Трамваи и троллейбусы не могут продолжить маршрут из-за заблокированных путей

Трамваи и троллейбусы не могут продолжить маршрут из-за заблокированных путей

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии собрались заторы на улице Станиславского, Ватутина и Широкой. Скорость автомобилей в потоке упала до 7 км/ч. Общий уровень пробок в Новосибирске в 8:00 оценивался на 4 балла из 10 возможных.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или опоздали из-за этого на работу, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

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    1 ноя 2019 в 08:18

    Нужно запретить фуры в городе!

    1 ноя 2019 в 08:46

    Надо ввести строже законы для грузовиков. Задел - сразу автоматом виноват, даже если не виноват. Тогда ни один дятел на грузовике в город не сунится.

    Собственно
    1 ноя 2019 в 08:29

    Гибдд еще спять что-ли ? Им ехать пять минут с базы