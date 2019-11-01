Троллейбусы и трамваи встали на площади Труда после ДТП

Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас на площади Труда скопилось несколько трамваев маршрутов № 15 и 18. Они не могут продолжить маршрут в сторону улицы Широкой со стороны улицы Ватутина и в обратном направлении. Помимо этого, проехать по кольцу не смогли троллейбусы маршрутов № 4 и 24.

Утром 1 ноября на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска фура столкнулась с иномаркой — из-за ДТП заблокированными оказались трамвайные пути и собралась пробка.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии собрались заторы на улице Станиславского, Ватутина и Широкой. Скорость автомобилей в потоке упала до 7 км/ч. Общий уровень пробок в Новосибирске в 8:00 оценивался на 4 балла из 10 возможных.



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В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

