Ночью ниже ноля: на Новосибирск надвигается похолодание

— Мы располагаемся в зоне атмосферных фронтов. Они прошли по широте, поэтому север области находится в холоде, а юг — в тепле. Из-за этого перепады температур составляют 20 градусов на 200 километров. Мы полагаем, что 1 ноября территория области будет располагаться в зоне очередного циклона из Среднего Урала. Будут осадки в виде дождя и снега при порывистом ветре. 2 ноября мы ждём, что холодные фронты пройдут нашу территорию и начнется понижение температуры, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первые дни ноября: в Новосибирск придут морозы.

По его словам, по области в ближайшие сутки ожидаются осадки, а в выходные температура воздуха заметно понизится.



— В Новосибирске 1 ноября днём будут осадки. Температура днём будет находиться в пределах 12 градусов тепла. 2 ноября температура и ночью и днём будет держаться около 0 градусов. А 3 ноября произойдет понижение: ночью до -5 градусов, а днем не выше -1 градуса, — добавил Ренад Ягудин.



В прошлую пятницу Новосибирск впервые за сезон обильно припорошило снегом, а на этой неделе новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

