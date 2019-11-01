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Осень

Ночью ниже ноля: на Новосибирск надвигается похолодание

В первые выходные ноября новосибирцев ждёт дождливая и морозная погода

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Самой холодной будет ночь 3 ноября

Самой холодной будет ночь 3 ноября

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первые дни ноября: в Новосибирск придут морозы.

— Мы располагаемся в зоне атмосферных фронтов. Они прошли по широте, поэтому север области находится в холоде, а юг — в тепле. Из-за этого перепады температур составляют 20 градусов на 200 километров. Мы полагаем, что 1 ноября территория области будет располагаться в зоне очередного циклона из Среднего Урала. Будут осадки в виде дождя и снега при порывистом ветре. 2 ноября мы ждём, что холодные фронты пройдут нашу территорию и начнется понижение температуры, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, по области в ближайшие сутки ожидаются осадки, а в выходные температура воздуха заметно понизится.

— В Новосибирске 1 ноября днём будут осадки. Температура днём будет находиться в пределах 12 градусов тепла. 2 ноября температура и ночью и днём будет держаться около 0 градусов. А 3 ноября произойдет понижение: ночью до -5 градусов, а днем не выше -1 градуса, — добавил Ренад Ягудин.

В прошлую пятницу Новосибирск впервые за сезон обильно припорошило снегом, а на этой неделе новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    1 ноя 2019 в 08:49

    Ничего хорошего с урала и Екб не может идти. Потому что отстойные места излучают отстойную погоду.

    1 ноя 2019 в 08:20

    А я уже переобул свою Теслу, так что мне пофиг ))

    С богаткова
    1 ноя 2019 в 08:09

    В нашем чопе директор уже всем выдал зимнюю форму, теперь холода не страшны.