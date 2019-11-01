Баскетбольный клуб «Новосибирск» уступил команде с Сахалина

«У соперника хорошо укомплектованная команда, которая всю игру придерживалась четкого плана. У нас на сегодняшний момент не хватает ни сил, ни мастерства, ни дисциплины играть с командами такого уровня. Пока игроки не научаться бороться со своими эмоциями, принимать правильные решения на пульсе в нападении, отрабатывать в защите на полную и, самое главное, нести ответственность за свои действия, то такие поражения, к сожалению, будут», — цитирует пресс-служба БК «Новосибирк» слова главного тренера Владимира Певнева.

Игра проходила в Новосибирске в спорткомплексе «Север» и завершилась в пользу сахалинцев — 67:82 (13:16,19:22,17:23,18:21).

Вечером в четверг, 31 октября, баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл сахалинской команде «Восток-65» в первом матче 1/8 финала Кубка России.

Больше всех очков новосибирцам принесли нападающий Данил Певнев и защитник Иван Савельев — по 13 очков. В копилке у нападающего Ильи Шарипова 10 очков.

На прошлой неделе женская команда баскетбольного клуба «Динамо» обыграла соперниц из Ростова-на-Дону и впервые за 10 лет вышла в полуфинал Кубка России.