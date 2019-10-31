31 октября четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 63.87
eur 71.01

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 63.87
eur 71.01

Все новости

Все новости
Осень

В Новосибирске второй раз за год зацвела жимолость

Специалисты считают, что это грозит снижением урожая в следующем году

Поделиться

1 068
5 Обсудить
Специалисты считают, что это ненормально&nbsp;

Специалисты считают, что это ненормально 

В Новосибирске из-за тёплой погоды уже второй раз за год зацвела жимолость на дачах. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.

«Возврат устойчивого тепла после нескольких предзимних похолоданий с выпадением снега сыграл злую шутку над садоводами. Жимолость "проснулась" на полгода ранее положенного срока и зацвела, что наверняка снизит урожай жимолости следующим летом до минимума», — сообщил он.

В прошлом году жимолость зацвела практически в то же время — в начале ноября. Тогда учёные рассказали, что эта ситуация ненормальная для нашего региона.

— Эта проблема имеет место быть в регионах с длинным теплым периодом. У жимолости короткий период вегетации, уже в августе у неё начинается период покоя, и если осень тёплая, то она выходит из состояния покоя, и мы наблюдаем так называемое вторичное цветение. Плоды, как правило, завязаться не успевают, цветки замерзают. Если это происходит массово, то на следующий год — значительное снижение урожая, а если ежегодно (южные регионы) — гибель растений, — ранее рассказывала кандидат биологических наук Ирина Боярских.

В этом году жимолость не первое растение, которое начало цвести второй раз за год. В августе читатели сообщали о цветении черёмухи и сирени. Тогда специалисты связали это с холодной весной.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

цветение

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    31 окт 2019 в 22:57

    рябину,жимолость мы все жрем в чопе прямо с куста.

    Точняк
    31 окт 2019 в 22:39

    из жимолости настоечка изумительная)

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 22:39

    У меня в Плотниково тоже зацвела жимолость. Жаль, что урожая не будет уже