В Новосибирске второй раз за год зацвела жимолость

В Новосибирске из-за тёплой погоды уже второй раз за год зацвела жимолость на дачах. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.

«Возврат устойчивого тепла после нескольких предзимних похолоданий с выпадением снега сыграл злую шутку над садоводами. Жимолость "проснулась" на полгода ранее положенного срока и зацвела, что наверняка снизит урожай жимолости следующим летом до минимума», — сообщил он.

В прошлом году жимолость зацвела практически в то же время — в начале ноября. Тогда учёные рассказали, что эта ситуация ненормальная для нашего региона.