В Новосибирске второй раз за год зацвела жимолость

В Новосибирске из-за тёплой погоды уже второй раз за год зацвела жимолость на дачах. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.
«Возврат устойчивого тепла после нескольких предзимних похолоданий с выпадением снега сыграл злую шутку над садоводами. Жимолость "проснулась" на полгода ранее положенного срока и зацвела, что наверняка снизит урожай жимолости следующим летом до минимума», — сообщил он.
В прошлом году жимолость зацвела практически в то же время — в начале ноября. Тогда учёные рассказали, что эта ситуация ненормальная для нашего региона.
— Эта проблема имеет место быть в регионах с длинным теплым периодом. У жимолости короткий период вегетации, уже в августе у неё начинается период покоя, и если осень тёплая, то она выходит из состояния покоя, и мы наблюдаем так называемое вторичное цветение. Плоды, как правило, завязаться не успевают, цветки замерзают. Если это происходит массово, то на следующий год — значительное снижение урожая, а если ежегодно (южные регионы) — гибель растений, — ранее рассказывала кандидат биологических наук Ирина Боярских.
В этом году жимолость не первое растение, которое начало цвести второй раз за год. В августе читатели сообщали о цветении черёмухи и сирени. Тогда специалисты связали это с холодной весной.