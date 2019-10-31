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Подарок для болельщиков: ХК «Сибирь» отпраздновал день рождения блестящей победой над ЦСКА

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды

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Сейчас «Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ

Сейчас «Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ

Сегодня, 31 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» одержал победу над московским ЦСКА со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Счёт в матче открыли гости. Шайба влетела в ворота «Сибири» в самом конце первого периода, на 20-й минуте: ЦСКА удалось реализовать большинство после того, как защитник «Сибири» Юрки Йокипакка получил удаление за подножку. Но уже спустя несколько секунд хозяева ледовой площадки сравняли счёт: гол москвичам забил Юусо Пуустинен. 

Во втором периоде «Сибири» удалось вырваться вперёд. После гола Владимира Первушина счёт стал 2:1 в пользу новосибирской команды. До концы матча он уже не изменился. 

Ворота новосибирского клуба в матче защищал Харри Сятери.

Победой над сильным соперником «Cибирь» отпраздновала своё 57-летие.

— Ровно 57 лет назад — 31 октября 1962 года — наша команда провела первый официальный матч в Риге, обыграв местную «Даугаву» со счетом 8:1, — сообщается на сайте ХК «Сибирь».

Сейчас новосибирский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 3 ноября, на выезде в гостях у магнитогорского «Металлурга».

Видео: video.khl.ru

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Даниил Залесов
    31 окт 2019 в 22:14

    Отскочили. Видно было, что вот-вот сдуется сибирь. Поражения все впереди. Опять в плей-оф не выйдут. Нужно всем зарплаты урезать дармоедам. Дворовая команда. У нас во дворе вон и то лучше играют.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 22:14

    ... мистически-заряженный гол Первушина и "западный маскарад" надломили "козырей" в этот раз👍

    Гость
    31 окт 2019 в 22:18

    Поставили 10 тыс на Сибирь, выйграл 50 с копейками. Мало, но победа приятная