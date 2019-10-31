Подарок для болельщиков: ХК «Сибирь» отпраздновал день рождения блестящей победой над ЦСКА

Сегодня, 31 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» одержал победу над московским ЦСКА со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
Счёт в матче открыли гости. Шайба влетела в ворота «Сибири» в самом конце первого периода, на 20-й минуте: ЦСКА удалось реализовать большинство после того, как защитник «Сибири» Юрки Йокипакка получил удаление за подножку. Но уже спустя несколько секунд хозяева ледовой площадки сравняли счёт: гол москвичам забил Юусо Пуустинен.
Во втором периоде «Сибири» удалось вырваться вперёд. После гола Владимира Первушина счёт стал 2:1 в пользу новосибирской команды. До концы матча он уже не изменился.
Ворота новосибирского клуба в матче защищал Харри Сятери.
Победой над сильным соперником «Cибирь» отпраздновала своё 57-летие.
— Ровно 57 лет назад — 31 октября 1962 года — наша команда провела первый официальный матч в Риге, обыграв местную «Даугаву» со счетом 8:1, — сообщается на сайте ХК «Сибирь».
Сейчас новосибирский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 3 ноября, на выезде в гостях у магнитогорского «Металлурга».
Видео: video.khl.ru