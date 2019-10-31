Окровавленные врачи и мертвец за компьютером: 5 самых впечатляющих фото с празднования Хеллоуина в новосибирских офисах

Сегодня мы получили от вас десятки интересных снимков, и выбрать лучшие оказалось задачей не из лёгких

Сегодня новосибирцы с размахом отметили Хеллоуин — канун католического Дня всех святых. В связи с этим офисы, торговые центры и самые обычные квартиры заполонили вырезанные из тыкв фонари, летучие мыши из цветной бумаги, девушки в костюмах ведьмочек и другие устрашающие атрибуты праздника. Читатели НГС на протяжении всего дня присылали в нашу редакцию фотографии с празднованием Хеллоуина . В итоге мы выбрали пять самых впечатляющих снимков. Автор лучшей фотографии по версии НГС получит от нас огромный ящик с мандаринами.

Пятое место в фотоконкурсе и неофициальное звание самой милой нечисти Новосибирска мы решили присудить милым монстрикам Софии, Денису и Эмилии

И наконец, первое место в нашем фотоконкурсе (а значит, и обещанный ящик мандаринов) достаётся интернет-магазину Vsemayki за снимок с живым мертвецом за офисным компьютером. Поздравляем!

Получить свой сладкий приз победитель может завтра с 14:00 до 20:00 в редакции НГС (Ленина, 12, шестой этаж). Перед тем как прийти, позвоните, пожалуйста, по номеру 8 923 157–00–00, чтобы мы могли вас встретить.

А авторов фотографий, которым не удалось победить, мы просим не огорчаться и читать НГС, потому что впереди ещё будет много интересных конкурсов, в том числе и с призами!