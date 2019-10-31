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Развлечения

Окровавленные врачи и мертвец за компьютером: 5 самых впечатляющих фото с празднования Хеллоуина в новосибирских офисах

Подводим итоги конкурса на самый впечатляющий снимок — победителю достанется ящик мандаринов

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Сегодня мы получили от вас десятки интересных снимков, и выбрать лучшие оказалось задачей не из лёгких

Сегодня мы получили от вас десятки интересных снимков, и выбрать лучшие оказалось задачей не из лёгких

Сегодня новосибирцы с размахом отметили Хеллоуин — канун католического Дня всех святых. В связи с этим офисы, торговые центры и самые обычные квартиры заполонили вырезанные из тыкв фонари, летучие мыши из цветной бумаги, девушки в костюмах ведьмочек и другие устрашающие атрибуты праздника. Читатели НГС на протяжении всего дня присылали в нашу редакцию фотографии с празднованием Хеллоуина. В итоге мы выбрали пять самых впечатляющих снимков. Автор лучшей фотографии по версии НГС получит от нас огромный ящик с мандаринами.

Пятое место в фотоконкурсе и неофициальное звание самой милой нечисти Новосибирска мы решили присудить милым монстрикам Софии, Денису и Эмилии<br>

Пятое место в фотоконкурсе и неофициальное звание самой милой нечисти Новосибирска мы решили присудить милым монстрикам Софии, Денису и Эмилии

Четвёртое место достаётся сотрудникам компании «Фабрика продаж», которые в канун Дня всех святых превратили свой офис в психбольницу<br>

Четвёртое место достаётся сотрудникам компании «Фабрика продаж», которые в канун Дня всех святых превратили свой офис в психбольницу

Третье место редакция НГС отдаёт сотрудникам сайта <a href="https://nsk.zarplata.ru/" target="_blank" class="_">Зарплата.ру</a>, которые сегодня прислали целую серию фотографий из праздничного офиса<br>

Третье место редакция НГС отдаёт сотрудникам сайта Зарплата.ру, которые сегодня прислали целую серию фотографий из праздничного офиса

Весело отпраздновали Хеллоуин и сотрудники компании «2ГИС». Специально для праздничной фотосессии в офисе поставили огромную кровать. Отдаём этому снимку второе место!&nbsp;

Весело отпраздновали Хеллоуин и сотрудники компании «2ГИС». Специально для праздничной фотосессии в офисе поставили огромную кровать. Отдаём этому снимку второе место! 

И наконец, первое место в нашем фотоконкурсе (а значит, и обещанный ящик мандаринов) достаётся интернет-магазину Vsemayki за снимок с живым мертвецом за офисным компьютером. Поздравляем!

И наконец, первое место в нашем фотоконкурсе (а значит, и обещанный ящик мандаринов) достаётся интернет-магазину Vsemayki за снимок с живым мертвецом за офисным компьютером. Поздравляем!

Получить свой сладкий приз победитель может завтра с 14:00 до 20:00 в редакции НГС (Ленина, 12, шестой этаж). Перед тем как прийти, позвоните, пожалуйста, по номеру 8 923 157–00–00, чтобы мы могли вас встретить.

А авторов фотографий, которым не удалось победить, мы просим не огорчаться и читать НГС, потому что впереди ещё будет много интересных конкурсов, в том числе и с призами!

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    31 окт 2019 в 21:43

    Как патриот, я против навязанных американских праздников. Поэтому не дал разрешения на празднование в ЧОПе.

    elka
    31 окт 2019 в 21:47

    Больше всего стилизация под психбольницу понравилась!;)лучшее фото..:))

    Роман
    31 окт 2019 в 21:56

    Вся мерзость с Западла сюда приволоклась! Качество дорог, как у НИХ, мы не перенимаем.А зачем? Уровень жизни - тоже, а вот идиотские "праздники", их ужимки, жесты и собачий язык "вау" - как г... к подметке липнет...