На месте гибели школьника в Академгородке поставили светофор

Сегодня, 31 октября, в новосибирском Академгородке поставили светофор на пешеходном переходе возле остановки «Институт гидродинамики» на проспекте академика Лаврентьева, где регулярно сбивали прохожих.
Об установке светофора на пешеходном переходе сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Одно из самых резонансных ДТП возле остановки «Институт гидродинамики» случилось 7 июня 2019 года — под колёса машины попал 14-летний школьник. Спустя несколько дней пострадавший подросток умер в больнице. После жалоб родителей и учителей гимназии № 3 в мэрии сообщили, что в этом месте поставят светофор с кнопкой вызова. Позже депутат горсовета Наталья Пинус уточнила, что светофор появится до конца 2019 года.