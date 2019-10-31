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Дороги и транспорт

На месте гибели школьника в Академгородке поставили светофор

Чтобы добиться его установки, местные жители писали жалобы в мэрию

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С сегодняшнего дня пешеходный переход возле остановки «Институт гидродинамики» стал регулируемым

С сегодняшнего дня пешеходный переход возле остановки «Институт гидродинамики» стал регулируемым

Сегодня, 31 октября, в новосибирском Академгородке поставили светофор на пешеходном переходе возле остановки «Институт гидродинамики» на проспекте академика Лаврентьева, где регулярно сбивали прохожих.

Об установке светофора на пешеходном переходе сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Светофор оборудован кнопкой вызова

Светофор оборудован кнопкой вызова

Одно из самых резонансных ДТП возле остановки «Институт гидродинамики» случилось 7 июня 2019 года — под колёса машины попал 14-летний школьник. Спустя несколько дней пострадавший подросток умер в больнице. После жалоб родителей и учителей гимназии № 3 в мэрии сообщили, что в этом месте поставят светофор с кнопкой вызова. Позже депутат горсовета Наталья Пинус уточнила, что светофор появится до конца 2019 года.

Чтобы добиться установки светофора, местные жители писали жалобы в мэрию

Чтобы добиться установки светофора, местные жители писали жалобы в мэрию

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    31 окт 2019 в 20:22

    Пока гром не грянет, мэрия не пошевелится.

    Ужас
    31 окт 2019 в 20:24

    Мэрия в своем репертуаре, будус сидеть сложа руки игнорируя просьбы людей, пока не доведут до трагедии

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 20:23

    Ну капец, тянут до последнего, сволочи! Вот пока не случится что-то ужасное, пока до смерти не доведут, ничего делать не будут