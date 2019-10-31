В Новосибирске нашли самый старый дом — его построили 170 лет назад. Показываем, как он выглядит

Константин Голодяев предполагает, что это самый старый в городе дом Фото: Константин Голодяев

В частном секторе Кировского района нашли дом, построенный предположительно 170 лет назад — об этом 31 октября на своей странице Facebook сообщил сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Дом находится на участке по адресу улица Магнитогорская, 27 — в центре существовавшей здесь ранее деревни Бугры. Он расположен во дворе основного дома, уточнил Голодяев в разговоре с корреспондентом НГС, сейчас в нём никто не живёт и он не принадлежит владельцам основного дома по этому адресу — у него свои собственники.



О предполагаемом возрасте дома сотруднику музея рассказали местные старожилы: по их словам, дом построили в 1850 году в Колывани, а затем разобрали, перевезли в Бугры и собрали снова. Чтобы это подтвердить, потребуется специальная экспертиза.



Доказательств возраста дома пока нет, но есть «трухлявые венцы, остатки резного карниза и следы узора наличников», отметил Константин Голодяев в посте на Facebook Фото: Константин Голодяев

— Нужно обращаться к дендрологам, чтобы они сделали забор, определили возраст брёвен. Если дом был перенесён, понятно, что брёвна могут быть разного возраста: внизу старые колыванские, а сверху более свежие. Если это будет так, то это значит, что дом был пересобран — двух зайцев можно убить: выяснить, когда он был построен в Колывани и когда собран здесь, — пояснил Константин Голодяев.

По его информации, эксперты с нужным оборудованием есть в СО РАН, но с ними нужно заключать официальный договор. Возможно, заметил краевед, выступать с такой инициативой должен не музей, а региональное управление по охране объектов культурного наследия. При этом Голодяев не исключает, что учёные и сами могут заинтересоваться находкой: в ближайшее время в музее обсудят обращение к ним.



В доме в советское время была контора кожевенной артели — руины её кирпичного цеха находятся в двух домах от него Фото: Константин Голодяев