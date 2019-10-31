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В Новосибирске нашли самый старый дом — его построили 170 лет назад. Показываем, как он выглядит

Экспертам ещё предстоит определить точный возраст дома

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Константин Голодяев предполагает, что это самый старый в городе дом

Константин Голодяев предполагает, что это самый старый в городе дом

В частном секторе Кировского района нашли дом, построенный предположительно 170 лет назад — об этом 31 октября на своей странице Facebook сообщил сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Дом находится на участке по адресу улица Магнитогорская, 27 — в центре существовавшей здесь ранее деревни Бугры. Он расположен во дворе основного дома, уточнил Голодяев в разговоре с корреспондентом НГС, сейчас в нём никто не живёт и он не принадлежит владельцам основного дома по этому адресу — у него свои собственники.

О предполагаемом возрасте дома сотруднику музея рассказали местные старожилы: по их словам, дом построили в 1850 году в Колывани, а затем разобрали, перевезли в Бугры и собрали снова. Чтобы это подтвердить, потребуется специальная экспертиза.

Доказательств возраста дома пока нет, но есть&nbsp;«трухлявые венцы, остатки резного карниза и следы узора наличников», отметил Константин Голодяев в посте на Facebook

Доказательств возраста дома пока нет, но есть «трухлявые венцы, остатки резного карниза и следы узора наличников», отметил Константин Голодяев в посте на Facebook

— Нужно обращаться к дендрологам, чтобы они сделали забор, определили возраст брёвен. Если дом был перенесён, понятно, что брёвна могут быть разного возраста: внизу старые колыванские, а сверху более свежие. Если это будет так, то это значит, что дом был пересобран — двух зайцев можно убить: выяснить, когда он был построен в Колывани и когда собран здесь, — пояснил Константин Голодяев.

По его информации, эксперты с нужным оборудованием есть в СО РАН, но с ними нужно заключать официальный договор. Возможно, заметил краевед, выступать с такой инициативой должен не музей, а региональное управление по охране объектов культурного наследия. При этом Голодяев не исключает, что учёные и сами могут заинтересоваться находкой: в ближайшее время в музее обсудят обращение к ним.

В доме в советское время была контора кожевенной артели — руины её кирпичного цеха находятся в двух домах от него

В доме в советское время была контора кожевенной артели — руины её кирпичного цеха находятся в двух домах от него

Есть у дома и другая история, добавил он: в советское время здесь была контора производственной кожевенной артели «Красный богатырь».

«Цех, кирпичные развалины которого находятся рядом, после войны принадлежал фабрике "Соревнование" и выпускал обувь, конскую упряжь и т. д. Житель Бугров Антон Нелидов рассказал, что местные жители до сих пор иногда выкапывают на своих огородах полуистлевшие кожаные заготовки старой обуви», — говорит Голодяев.

Два года назад Антон Нелидов нашёл на территории деревни Бугры руины — они оказались разрушенным зданием винного завода. А месяц назад в одном из подвалов обнаружили рельс, который больше ста лет держит на себе дом площадью 100 кв. м.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 19:16

    В Плотниково много таких домов, но правда мой особняк хоть и старинный, но из кирпича. Еще царского.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 19:27

    Очень просто определить возвраст дома ,по количеству годовых колец в брёвнах из которых он ,по-строен.

    Точняк
    31 окт 2019 в 19:17

    могли бы предоставить там кому то бесплатное жилье.(не у всех есть бабосы на ипотеку(