«Красный факел» сразится за престижную театральную премию страны

Создатель спектакля Тимофей Кулябин может взять «Маску» в номинации «Работа режиссёра», Олег Головко — в номинации «Работа художника». Актриса «Красного факела» Дарья Емельянова, сыгравшая в «Детях солнца» Елену Протасову, претендует на победу в номинации «Женская роль». Актёр Павел Поляков, сыгравший Павла Протасова, заявлен в номинации «Мужская роль».

Как сообщается на сайте премии «Золотая маска», которую в театральных кругах считают самой престижной в стране, постановка «Дети солнца» претендует на награду как лучший спектакль малой формы.

Спектакль «Дети солнца», созданный «Красным факелом» по мотивам пьесы Максима Горького, заявлен сразу в семи номинациях в категории «Драма».

За победу в номинациях «Женская роль второго плана» и «Мужская роль второго плана» поборются актёры «Красного факела» Ирина Кривонос и Андрей Черных, сыгравшие в «Детях солнца» соответственно роли Лизы и Бориса Чепурного.



Кроме того, Тимофей Кулябин и его постановка «Русалка» в Большом театре номинированы на премии в категории «Опера».



— Поздравляем наших дорогих и любимых номинантов и желаем удачи! — прокомментировали это событие в «Красном факеле».



Церемония вручения «Золотой маски» пройдёт 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Премьера спектакля «Дети солнца» состоялась 8 сентября 2018 года, а НГС увидел пьесу ещё раньше — на предпремьерном показе.

В этом спектакле режиссёр Тимофей Кулябин перенёс действие пьесы Максима Горького «Дети солнца» в Силиконовую долину. Спектакль идёт в камерном зале «Красного факела» — сценическое пространство заканчивается в сантиметрах 15 от первого зрительного ряда. На сцене воссозданы комнаты общежития Стэнфордского университета, где живут русские учёные вместе со своими семьями. Действие происходит в 1999 году в Калифорнии, потому что главный герой — талантливый программист, который эмигрировал в США ради работы.