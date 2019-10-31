Не защищён от молний: суд оштрафовал Вознесенский собор после проверки МЧС

Это административное дело поступило в суд в сентябре . Как сообщили тогда корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на акт проверки от 13 сентября, Вознесенский кафедральный собор повторно не выполнил несколько требований пожарной безопасности.

«Согласно постановлению суда, местная православная религиозная организация "Приход Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска" Новосибирской епархии РПЦ подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

Сегодня, 31 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Вознесенский кафедральный собор за отсутствие эвакуационных выходов и защиты от молний.

Например, у собора не оказалось молниезащиты, в обеденном зале трапезной на цокольном этаже нет второго эвакуационного выхода. Также не оказалось второго эвакуационного выхода со второго и третьего этажа здания епархиального управления. Кроме того, здания на территории, за исключением самого собора, не оборудованы системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, поясняли в МЧС.



В суде уточнили, что собор оштрафовали за нарушение по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ «Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». Постановление о штрафе вынесла судья Татьяна Лыкова — в законную силу оно ещё не вступило.

В пресс-службе Новосибирской епархии РПЦ после поступления административного дела в суд сообщили, что нарушения уже устраняют.

— На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены в течение месяца — к середине октября, — говорили в епархии.

