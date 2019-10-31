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Не защищён от молний: суд оштрафовал Вознесенский собор после проверки МЧС

В соборе уже устраняют нарушения техники пожарной безопасности

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Постановление о штрафе вынес Железнодорожный районный суд&nbsp;

Постановление о штрафе вынес Железнодорожный районный суд 

Сегодня, 31 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Вознесенский кафедральный собор за отсутствие эвакуационных выходов и защиты от молний.

«Согласно постановлению суда, местная православная религиозная организация "Приход Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска" Новосибирской епархии РПЦ подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

Это административное дело поступило в суд в сентябре. Как сообщили тогда корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на акт проверки от 13 сентября, Вознесенский кафедральный собор повторно не выполнил несколько требований пожарной безопасности. 

Например, у собора не оказалось молниезащиты, в обеденном зале трапезной на цокольном этаже нет второго эвакуационного выхода. Также не оказалось второго эвакуационного выхода со второго и третьего этажа здания епархиального управления. Кроме того, здания на территории, за исключением самого собора, не оборудованы системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, поясняли в МЧС.

В суде уточнили, что собор оштрафовали за нарушение по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ «Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». Постановление о штрафе вынесла судья Татьяна Лыкова — в законную силу оно ещё не вступило.

В пресс-службе Новосибирской епархии РПЦ после поступления административного дела в суд сообщили, что нарушения уже устраняют. 

— На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены в течение месяца — к середине октября, — говорили в епархии.

При этом давать комментарии по поводу вынесенного постановления о штрафе в епархии сегодня не стали.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Точняк
    31 окт 2019 в 17:59

    мы в чопе по инструкции обязаны делать обходы даже если молния на улице.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 17:58

    Частные дома сплошь без грозозащиты. Но у меня в особняке в Плотниково все соответствует стандартам

    Атеист
    31 окт 2019 в 18:18

    Простите, а какие такие молнеотводы в церкви?
    А как тогда будет происходить снисхождение Благодатного огня?