Не защищён от молний: суд оштрафовал Вознесенский собор после проверки МЧС

Сегодня, 31 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Вознесенский кафедральный собор за отсутствие эвакуационных выходов и защиты от молний.
«Согласно постановлению суда, местная православная религиозная организация "Приход Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска" Новосибирской епархии РПЦ подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.
Это административное дело поступило в суд в сентябре. Как сообщили тогда корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на акт проверки от 13 сентября, Вознесенский кафедральный собор повторно не выполнил несколько требований пожарной безопасности.
Например, у собора не оказалось молниезащиты, в обеденном зале трапезной на цокольном этаже нет второго эвакуационного выхода. Также не оказалось второго эвакуационного выхода со второго и третьего этажа здания епархиального управления. Кроме того, здания на территории, за исключением самого собора, не оборудованы системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, поясняли в МЧС.
В суде уточнили, что собор оштрафовали за нарушение по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ «Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». Постановление о штрафе вынесла судья Татьяна Лыкова — в законную силу оно ещё не вступило.
В пресс-службе Новосибирской епархии РПЦ после поступления административного дела в суд сообщили, что нарушения уже устраняют.
— На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены в течение месяца — к середине октября, — говорили в епархии.
При этом давать комментарии по поводу вынесенного постановления о штрафе в епархии сегодня не стали.