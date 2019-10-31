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Здоровье

СМИ сообщили о резком сокращении врачей в Новосибирске. Разбираемся, так ли это на самом деле

В правительстве говорят, что в регионе, наоборот, увеличился штат врачей

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В правительстве Новосибирской области уверяют, что в регионе нет сокращения врачей

В правительстве Новосибирской области уверяют, что в регионе нет сокращения врачей

Издание РБК со ссылкой на Минздрав России сообщило о резком сокращение врачей в 54 регионах страны в конце прошлого года. На втором месте среди регионов с отрицательной динамикой оказалась Новосибирская область — число врачей здесь, по данным издания, сократилось на 58%, из 11 тысяч специалистов остались только 4613.

В правительстве Новосибирской области не подтверждают сокращения — чиновники заявляют, что информация не соответствует действительности, а число врачей в регионе, наоборот, выросло.

— По данным сводной итоговой формы № 30 «Сведения о медицинской организации», в 2018 году число физических лиц основных работников на занятых должностях, врачей всех специальностей, работающих в медицинских учреждениях на территории Новосибирской области с учетом федеральных медицинских учреждений, подведомственных Минздраву РФ, составило 11 090 человек, из них в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — 6248 человек, в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, — 4399 человек. 443 человека — врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медучреждений особого типа, — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Также чиновники добавили, что в 2017 году в регионе работали 11 005 врачей, то есть за год штат вырос на 85 медиков.

Редакция НГС просит врачей, работающих в медучреждениях Новосибирской области, поучаствовать в опросе (можно анонимно).

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трёх врачей Государственной новосибирской областной клинической больницы — один из них получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

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    31 окт 2019 в 17:00

    Сам вообще ни разу у врачей не был потому что здоровый от природы, но если понадобится, то обращусь в клиники Израиля или Германии.

    31 окт 2019 в 17:10

    Не пойму, на фото 1989 или 2019 год? НГС, сознавайтесь, архивное фото?

    31 окт 2019 в 17:07

    Значит Минздрав России надо привлечь к уголовной ответственности за фейковый вброс. Скворцову - в частности.