СМИ сообщили о резком сокращении врачей в Новосибирске. Разбираемся, так ли это на самом деле

Издание РБК со ссылкой на Минздрав России сообщило о резком сокращение врачей в 54 регионах страны в конце прошлого года. На втором месте среди регионов с отрицательной динамикой оказалась Новосибирская область — число врачей здесь, по данным издания, сократилось на 58%, из 11 тысяч специалистов остались только 4613.
В правительстве Новосибирской области не подтверждают сокращения — чиновники заявляют, что информация не соответствует действительности, а число врачей в регионе, наоборот, выросло.
— По данным сводной итоговой формы
Также чиновники добавили, что в 2017 году в регионе работали
Редакция НГС просит врачей, работающих в медучреждениях Новосибирской области, поучаствовать в опросе (можно анонимно).
На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трёх врачей Государственной новосибирской областной клинической больницы — один из них получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.