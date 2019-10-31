Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники: на некоторые рейсы ещё можно успеть

Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники — по данным Aviasales, билеты на популярные внутренние направления обошлись в 16 тысяч туда и обратно.

Это средняя цена за перелёт в пять популярных городов внутреннего направления — Москва, Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Симферополь.

По словам PR-директора Aviasales Яниса Дзенис, самым бюджетным вариантом стал перелёт в Екатеринбург и обратно по средней стоимости в 6700 рублей. Билеты в зарубежные города обошлись до 31 тысячи рублей за перелёт туда-обратно.