Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники: на некоторые рейсы ещё можно успеть

Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники — по данным Aviasales, билеты на популярные внутренние направления обошлись в 16 тысяч туда и обратно.
Это средняя цена за перелёт в пять популярных городов внутреннего направления — Москва, Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Симферополь.
По словам PR-директора Aviasales Яниса Дзенис, самым бюджетным вариантом стал перелёт в Екатеринбург и обратно по средней стоимости в 6700 рублей. Билеты в зарубежные города обошлись до 31 тысячи рублей за перелёт туда-обратно.
— Кроме того, новосибирцы полетят отмечать праздник и за границу — в Бангкок, Нур-Султан, Дубай и Тель-Авив. Конечно, добраться дороже всего в Тель-Авив и Бангкок — в среднем до 31 тысячи рублей, а дешевле всего — в Нур-Султан за 9 тысяч рублей. В Дубай путешественники улетят за 21 тысячу рублей в обе стороны, — добавил Дзенис.
Несмотря на то что выгодные варианты уже раскупили, эксперты Aviasales отметили, что ещё можно улететь в Тюмень (около 10 тысяч), Бишкек (около 11), Петербург (около 16), Алматы (около 17) и Казань (около 20).
На майские праздники у новосибирцев наибольшим спросом пользовались зарубежные города.