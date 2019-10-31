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Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники: на некоторые рейсы ещё можно успеть

Популярными направлениями стали Москва, Петербург и Екатеринбург

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Чистые пруды в Москве

Чистые пруды в Москве

Новосибирцы раскупили дешёвые авиабилеты на ноябрьские праздники — по данным Aviasales, билеты на популярные внутренние направления обошлись в 16 тысяч туда и обратно.

Это средняя цена за перелёт в пять популярных городов внутреннего направления — Москва, Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Симферополь.

По словам PR-директора Aviasales Яниса Дзенис, самым бюджетным вариантом стал перелёт в Екатеринбург и обратно по средней стоимости в 6700 рублей. Билеты в зарубежные города обошлись до 31 тысячи рублей за перелёт туда-обратно.

Храм возле парка «Зарядье» в Москве&nbsp;

Храм возле парка «Зарядье» в Москве 

— Кроме того, новосибирцы полетят отмечать праздник и за границу — в Бангкок, Нур-Султан, Дубай и Тель-Авив. Конечно, добраться дороже всего в Тель-Авив и Бангкок — в среднем до 31 тысячи рублей, а дешевле всего — в Нур-Султан за 9 тысяч рублей. В Дубай путешественники улетят за 21 тысячу рублей в обе стороны, — добавил Дзенис.

Несмотря на то что выгодные варианты уже раскупили, эксперты Aviasales отметили, что ещё можно улететь в Тюмень (около 10 тысяч), Бишкек (около 11), Петербург (около 16), Алматы (около 17) и Казань (около 20).

На майские праздники у новосибирцев наибольшим спросом пользовались зарубежные города.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Parker
    31 окт 2019 в 16:20

    Стесняюсь спросить , что в Екатеринбурге делать на ноябрьские ?

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 16:19

    Я наоборот купил самые дорогие билеты. Но правда я в Плотниково живу.

    студ.
    31 окт 2019 в 16:19

    Ну нормально так, дорого правда