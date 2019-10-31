Автоинспекторы устроили возле аквапарка засаду — они проверили 40 водителей с детьми

В ближайшие две недели водителям стоит лучше пристёгивать своих детей и следить за соблюдением правил дорожного движения

Сегодня, 31 октября, в Новосибирске экипажи ГИБДД приехали к местам, куда родители часто приезжают отдыхать с детьми. Автоинспекторы наблюдали за тем, как водители пользуются детскими креслами.



Новосибирские автоинспекторы решили проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей. Для этого на дороги города выехали полтора десятка дополнительных экипажей.

В частности, один из экипажей ДПС встал перед новосибирским аквапарком.



— За два часа работы в этом месте было остановлено около 40 водителей, на 5 из них составлен административный материал о перевозке детей с нарушениями правил. Кто-то просто не пристёгивал, кто-то не пользовался в принципе автокреслами. Все нарушители — местные, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.