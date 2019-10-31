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Дороги и транспорт

Автоинспекторы устроили возле аквапарка засаду — они проверили 40 водителей с детьми

Полиция выявила у каждого восьмого водителя нарушения — их оштрафуют на 3 тысячи

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В ближайшие две недели водителям стоит лучше пристёгивать своих детей и следить за соблюдением правил дорожного движения

В ближайшие две недели водителям стоит лучше пристёгивать своих детей и следить за соблюдением правил дорожного движения

Сегодня, 31 октября, в Новосибирске экипажи ГИБДД приехали к местам, куда родители часто приезжают отдыхать с детьми. Автоинспекторы наблюдали за тем, как водители пользуются детскими креслами.

Новосибирские автоинспекторы решили проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей. Для этого на дороги города выехали полтора десятка дополнительных экипажей. 

В частности, один из экипажей ДПС встал перед новосибирским аквапарком.

— За два часа работы в этом месте было остановлено около 40 водителей, на 5 из них составлен административный материал о перевозке детей с нарушениями правил. Кто-то просто не пристёгивал, кто-то не пользовался в принципе автокреслами. Все нарушители — местные, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

По его словам, штраф за провоз ребёнка до 7 лет непристёгнутым или без автокресла составляет 3 тысячи рублей.

Савченков пояснил, что профилактические рейды продлятся почти две недели — автоинспекторы будут ловить нарушителей не только рядом с аквапарком, но и вблизи зоопарка, цирка и других мест, куда часто привозят детей.

Это не первый подобный рейд автоинспекторов. В феврале они устраивали похожую охоту на машины с непристёгнутыми детьми. Тогда водителей поджидали у школ и детских садов.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    31 окт 2019 в 16:50

    Два часа работы одного экипажа ---- 15 тысяч штрафов. Никак не пойму почему им Октавии по 2 млн. покупают за наш счет...

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 17:01

    Самое бесполезное приспособление и самое неудобное для детей-это кресло , 1 из 10 детей ,будут в нем ездить и при аварии оно никак не спасет ребенка , просто втюхивают нам это барахло на федеральном уровне.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 16:48

    Почаще надо штрафовать. Не понимают по хорошему, значит штраф. Сами виноваты ведроводители.