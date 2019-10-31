Автоинспекторы устроили возле аквапарка засаду — они проверили 40 водителей с детьми

Сегодня, 31 октября, в Новосибирске экипажи ГИБДД приехали к местам, куда родители часто приезжают отдыхать с детьми. Автоинспекторы наблюдали за тем, как водители пользуются детскими креслами.
Новосибирские автоинспекторы решили проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей. Для этого на дороги города выехали полтора десятка дополнительных экипажей.
В частности, один из экипажей ДПС встал перед новосибирским аквапарком.
— За два часа работы в этом месте было остановлено около 40 водителей, на 5 из них составлен административный материал о перевозке детей с нарушениями правил. Кто-то просто не пристёгивал, кто-то не пользовался в принципе автокреслами. Все нарушители — местные, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, штраф за провоз ребёнка до 7 лет непристёгнутым или без автокресла составляет 3 тысячи рублей.
Савченков пояснил, что профилактические рейды продлятся почти две недели — автоинспекторы будут ловить нарушителей не только рядом с аквапарком, но и вблизи зоопарка, цирка и других мест, куда часто привозят детей.
Это не первый подобный рейд автоинспекторов. В феврале они устраивали похожую охоту на машины с непристёгнутыми детьми. Тогда водителей поджидали у школ и детских садов.