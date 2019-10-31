Убили за квартиру: до суда дошло дело о заказном убийстве, случившемся 12 лет назад

Новосибирские следователи завершили расследование заказного убийства, совершенного в 2007 году в Заельцовском районе Новосибирска.
По данным следствия, в декабре 2007 года в 9:00 в подъезде дома на улице Дачной нашли тело женщины с ножевым ранением грудной клетки в области сердца. С места происшествия её увезли в больницу, где она скончалась от полученных ран.
После этого было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). В 2008 году следствие приостановили, так как найти причастных к убийству людей не удалось.
— В марте 2019 от оперативных служб поступила информация об установлении лиц причастных к совершению убийства женщины и предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено для проверки сведений в рамках уголовного дела, — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2007 года женщину решил убить родственник, чтобы завладеть её квартирой.
— Мужчина обратился к своему знакомому для совершения убийства родственницы за денежное вознаграждение около 500 тысяч рублей, после чего знакомый приискал трех лиц для совершения преступления и распределили между собой преступные роли. Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры, — рассказали в Следственном комитете.
Утром 21 декабря 2007 года четверо мужчин приехали на улицу Дачную, где согласно распределённым ролям один из них дважды ударил женщину ножом в грудь. Трое других следили за обстановкой на улице. Заказчика же в момент убийства не было на месте преступления. После убийства родственницы он уехал в Республику Алтай, где его и задержали. Троих исполнителей задержали в Новосибирске.
В Следственном комитете добавили, что мужчина, который ударил ножом сибирячку, в 2016 году скончался от болезни. После расследования дела всем фигурантам предъявили обвинения в зависимости от роли каждого.
Дело направят в суд после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения.
Одно из самых громких заказных убийств произошло осенью 2016 года на «Снегирях» — беременную сибирячку заказал отец её бывшего мужа. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака ей подарил супруг. После череды угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. В ноябре 2017 года подсудимые получили 45 лет колонии строгого режима на троих по приговору Новосибирского областного суда.