Убили за квартиру: до суда дошло дело о заказном убийстве, случившемся 12 лет назад

Мужчина заплатил 500 тысяч рублей за убийство родственницы с квартирой в Новосибирске Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские следователи завершили расследование заказного убийства, совершенного в 2007 году в Заельцовском районе Новосибирска. По данным следствия, в декабре 2007 года в 9:00 в подъезде дома на улице Дачной нашли тело женщины с ножевым ранением грудной клетки в области сердца. С места происшествия её увезли в больницу, где она скончалась от полученных ран. После этого было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). В 2008 году следствие приостановили, так как найти причастных к убийству людей не удалось.

— В марте 2019 от оперативных служб поступила информация об установлении лиц причастных к совершению убийства женщины и предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено для проверки сведений в рамках уголовного дела, — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета. В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2007 года женщину решил убить родственник, чтобы завладеть её квартирой. — Мужчина обратился к своему знакомому для совершения убийства родственницы за денежное вознаграждение около 500 тысяч рублей, после чего знакомый приискал трех лиц для совершения преступления и распределили между собой преступные роли. Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры, — рассказали в Следственном комитете. Утром 21 декабря 2007 года четверо мужчин приехали на улицу Дачную, где согласно распределённым ролям один из них дважды ударил женщину ножом в грудь. Трое других следили за обстановкой на улице. Заказчика же в момент убийства не было на месте преступления. После убийства родственницы он уехал в Республику Алтай, где его и задержали. Троих исполнителей задержали в Новосибирске.