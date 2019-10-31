Бар разрешил посетителям украсить помещение к Хеллоуину. А получился тыкво-баттл

Новосибирский бар The Rooks дал посетителям возможность самим украсить помещение к Хеллоуину: он провёл конкурс на самую страшную тыкву с 21 по 31 октября — сегодня подвёл его итоги.
— Идея принадлежит нашему бармену Павлу Романенко. Цель была — устроить тыкво-баттл, дать людям возможность принять участие в украшении бара. Лично мне понравились зелёная тыква 1 из «Корпорации монстров» Майк Вазовски — и скульптурное творение — не представляю, как его сделали, — рассказал соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
Новосибирцы заранее приносили свои тыквы в бар и тем самым украшали его. Среди 21 участника выбрали одного победителя — им стал автор «скульптурного творения», второе места заняла чёрная тыква с болтами и фотографиями мёртвых музыкантов внутри.
Сегодня НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой рассказывал, как новосибирцы украсили офисы к Хеллоуину.