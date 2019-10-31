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Бар разрешил посетителям украсить помещение к Хеллоуину. А получился тыкво-баттл

В баре прошёл конкурс на самую страшную тыкву

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Устрашающие тыквы, участвующие в конкурсе, стали украшением бара&nbsp;

Устрашающие тыквы, участвующие в конкурсе, стали украшением бара 

Новосибирский бар The Rooks дал посетителям возможность самим украсить помещение к Хеллоуину: он провёл конкурс на самую страшную тыкву с 21 по 31 октября — сегодня подвёл его итоги.

— Идея принадлежит нашему бармену Павлу Романенко. Цель была — устроить тыкво-баттл, дать людям возможность принять участие в украшении бара. Лично мне понравились зелёная тыква 1 из «Корпорации монстров» Майк Вазовски — и скульптурное творение — не представляю, как его сделали, — рассказал соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.

Новосибирцы заранее приносили свои тыквы в бар и тем самым украшали его. Среди 21 участника выбрали одного победителя — им стал автор «скульптурного творения», второе места заняла чёрная тыква с болтами и фотографиями мёртвых музыкантов внутри.

«Скульптурное творение», которое заняло первое место

«Скульптурное творение», которое заняло первое место

Майк Вазовски из&nbsp;«Корпорации монстров»

Майк Вазовски из «Корпорации монстров»

Новосибирцы старались и вырезали даже мелкие элементы&nbsp;

Новосибирцы старались и вырезали даже мелкие элементы 

С самого начала конкурса было 15 участников, потом их количество увеличивалось&nbsp;

С самого начала конкурса было 15 участников, потом их количество увеличивалось 

Сегодня НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой рассказывал, как новосибирцы украсили офисы к Хеллоуину.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Точняк
    31 окт 2019 в 23:08

    если бар находится под охраной чопа,то логично устроить чоп-баттл и нарядить чоповцев в костюмы,на голову тыкву.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 23:07

    Навязывание американских праздников. Впрочем, чему удивляться...