Бар разрешил посетителям украсить помещение к Хеллоуину. А получился тыкво-баттл

Новосибирский бар The Rooks дал посетителям возможность самим украсить помещение к Хеллоуину: он провёл конкурс на самую страшную тыкву с 21 по 31 октября — сегодня подвёл его итоги.

— Идея принадлежит нашему бармену Павлу Романенко. Цель была — устроить тыкво-баттл, дать людям возможность принять участие в украшении бара. Лично мне понравились зелёная тыква 1 из «Корпорации монстров» Майк Вазовски — и скульптурное творение — не представляю, как его сделали, — рассказал соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.

