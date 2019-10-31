Мэрия рассказала, сколько суд обязал заплатить застройщику из-за скандальной стройки возле лицея

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, изначально застройщик требовал у муниципалитета 7,5 миллиона рублей. Основанием послужило постановление мэрии о приостановлении разрешения на строительство бизнес-центра.

Компания выиграла иск к мэрии Новосибирска о возмещении убытков, власти в ответ на запрос НГС рассказали, сколько суд обязал заплатить застройщику.

Мэрия Новосибирска рассказала, чем закончилось в Арбитражном суде рассмотрение иска компании «Альянсстрой» из-за спора вокруг строительства бизнес-центра у лицея № 22 «Надежда Сибири» на Советской.

— В ходе судебного разбирательства истец уменьшил размер исковых требований и просил суд взыскать с муниципального образования 5,6 миллиона рублей в качестве убытков. Решением Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования удовлетворены частично, с мэрии города в пользу «Альянсстроя» взыскано 1,9 миллиона рублей в качестве возмещения убытков, — говорится в ответе мэрии.

Как следует из сообщения пресс-центра, власти пока ещё не видели мотивировочной части решения суда. Как только они её изучат, будет решён вопрос о подаче апелляции.

Корреспондент НГС попытался связаться с директором «Альянсстроя» Андреем Кунгурцевым, однако в течение 4 дней директор компании не брал трубку.

Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «Альянсстрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его.

