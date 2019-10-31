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Недвижимость

Мэрия рассказала, сколько суд обязал заплатить застройщику из-за скандальной стройки возле лицея

Скандал вокруг стройки идёт с прошлого года — тогда строить на этом участке запретил мэр города

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Суд встал на сторону застройщика, теперь ему должна мэрия

Суд встал на сторону застройщика, теперь ему должна мэрия

Мэрия Новосибирска рассказала, чем закончилось в Арбитражном суде рассмотрение иска компании «Альянсстрой» из-за спора вокруг строительства бизнес-центра у лицея № 22 «Надежда Сибири» на Советской.

Компания выиграла иск к мэрии Новосибирска о возмещении убытков, власти в ответ на запрос НГС рассказали, сколько суд обязал заплатить застройщику.

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, изначально застройщик требовал у муниципалитета 7,5 миллиона рублей. Основанием послужило постановление мэрии о приостановлении разрешения на строительство бизнес-центра.

— В ходе судебного разбирательства истец уменьшил размер исковых требований и просил суд взыскать с муниципального образования 5,6 миллиона рублей в качестве убытков. Решением Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования удовлетворены частично, с мэрии города в пользу «Альянсстроя» взыскано 1,9 миллиона рублей в качестве возмещения убытков, — говорится в ответе мэрии.

Как следует из сообщения пресс-центра, власти пока ещё не видели мотивировочной части решения суда. Как только они её изучат, будет решён вопрос о подаче апелляции.

Корреспондент НГС попытался связаться с директором «Альянсстроя» Андреем Кунгурцевым, однако в течение 4 дней директор компании не брал трубку.

Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «Альянсстрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его

На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.

В середине сентября родители школьников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения — они опасались, что из-за передачи участка под застройку лицей могли закрыть, так как он нарушал СанПиН.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Красиво жить не запретишь
    31 окт 2019 в 16:07

    Ну за глупые поступки мэрия должна платить. Только вот печально, что деньги из городского бюджета уйдут. Выходит, что чисто гипотетически это деньги на ремонт какой-нибудь дороги, например.

    абракадабра
    31 окт 2019 в 16:14

    За свои бестолковые решения пусть расплачиваются из своего кармана, а не с моего бюджета

    Саня
    31 окт 2019 в 16:08

    Разве это первая история с таким финалом? Сначала городские власти продали разрешение на застройку, теперь еще бюджет потратят. А откаты-то свои по карманам попрятали, сидят теперь за богатства свои трясутся