«Как в космосе, как в невесомости»: новосибирец с редкой болезнью преодолел страх и занялся дайвингом

Сергей Смирнов с инструктором дайвинг-клуба «Время нырять» Анной Трипольской-Эрман Фото: Анна Трипольская-Эрман

35-летний новосибирец с редким заболеванием, дисплазией суставов рук и ног, погрузился на дно бассейна — профессиональные дайверы помогли ему преодолеть страх и испытать новые эмоции. После погружения он решил, что сможет летать в самолёте и сделать прыжок с парашютом.

— Честно говоря, о дайвинге даже не мечтал, потому что боялся этого на каком-то подсознательном уровне. Это то же самое, что аэрофобия, — рассказал о своих сомнениях перед погружением Сергей Смирнов. — Со мной рядом был тренер, поэтому мне было спокойно.



«Ныряли в пустом бассейне» Погружение состоялось во вторник, 29 октября, в бассейне СГУПСа. По словам инструктора Анны Трипольской-Эрман, для работы выбрали максимально свободное время, когда в бассейне мало людей.

— За 30 минут до назначенного времени внезапно выключили горячую воду и бассейн закрыли для посетителей. Тем не менее директор позволил нам провести погружение, и мы ныряли в пустом бассейне, что помогло, конечно, потому что такие люди, как Сергей, требуют больше времени на поверхности, и глубина для них меньше, — рассказала она.

Перед тем как начать погружение, Сергей Смирнов прошёл теоретическую подготовку Фото: Анна Трипольская-Эрман

Как шла подготовка Перед практической частью Сергею объяснили теорию. — Самое трудное — перестать дышать носом и осознать, что нужно дышать через рот, — рассказал он про начало погружения. — Первое упражнение — просто дышали. Второе — я встал на коленях на дно бассейна, потом нужно было лечь горизонтально на живот, прямо на дно бассейна опуститься. Потом следующее упражнение — пинг-понг. Дальше из гаек собирали башни на дне.

Погружение оказалось похожим на космос

В общей сложности, с перерывами, под водой он пробыл около часа. В конце погружения решили обойтись без ласт, так как в них уставала нога.

— По эмоциям — ты как в космосе, как в невесомости. Чувствуешь себя полностью свободным, все мысли уходят, как будто сам в себя погружаешься, не только в воду, — поделился он впечатлениями. — Я еще боялся открывать глаза под водой. Раньше нырял только с закрытыми глазами. А теперь увидел, так сказать, подводный мир, пусть без рыбок, как в океане, но всё же.



Погружение состоялось 29 октября в бассейне СГУПС Видео: Анна Трипольская-Эрман

Тренер общался с ним специальными жестами. Привычный жест «окей» Сергей не мог показать пальцами в силу физических ограничений. Поэтому решили, что показывать «всё хорошо» он будет, положив руку на голову.

По словам инструктора, нырять с аквалангом могут люди с любыми видами инвалидности, но особенно хорошо адаптивный дайвинг влияет на маломобильных людей. Физическая активность в воде повышает мышечный тонус, а регулярное гипербарическое воздействие кислорода увеличивает жизненный объем легких Фото: Анна Трипольская-Эрман

Кто такой Сергей Смирнов Сергей Смирнов — педагог по образованию, сейчас он поступил в магистратуру. С 18 лет он работает в детских оздоровительных лагерях диджеем и звукорежиссёром. Он говорит, что педагогика — это его призвание, и особенности здоровья никогда не были препятствием для работы или для учёбы.

— Раньше самое страшное было, как дети отреагируют на твою инвалидность. Думал, вдруг будут тыкать, говорить: «Смотри, у него пальцев нет». И самое главное было — перебороть свой страх. И я его переборол со временем. Конечно, были взгляды, но это нормальная реакция человека, который впервые такое видит. Я просто дал себе установку, что всё хорошо. И самый мой главный девиз был — перестать себя стесняться, — рассказал он. «Я не собираюсь останавливаться» После погружения Сергей настолько зарядился эмоциями, что решил перебороть свою аэрофобию и подняться в воздух. — Я ощутил полную свободу, почувствовал себя очень раскованно. Прилив эмоций на целый день. Это необычно было для меня, в первую очередь, для осознания самого себя. Что я могу, что я не такой уж обделенный в жизни чем-то человек и мои проблемы со здоровьем не помешали мне адаптироваться под водой, — рассказал он о своих впечатлениях. — И я не собираюсь останавливаться, нужно пробовать что-то ещё. Даже постараюсь перебороть себя и слетать куда-нибудь на самолёте, раньше я путешествовал только на поезде. Тут до первого раза, всегда нужно пробовать. Боишься самолётов — значит, нужно сесть в самолёт».

