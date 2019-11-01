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«Как в космосе, как в невесомости»: новосибирец с редкой болезнью преодолел страх и занялся дайвингом

За один час он испытал сильные эмоции и решил, что теперь не боится летать на самолёте

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Сергей Смирнов с инструктором дайвинг-клуба «Время нырять» Анной Трипольской-Эрман

Сергей Смирнов с инструктором дайвинг-клуба «Время нырять» Анной Трипольской-Эрман

35-летний новосибирец с редким заболеванием, дисплазией суставов рук и ног, погрузился на дно бассейна — профессиональные дайверы помогли ему преодолеть страх и испытать новые эмоции. После погружения он решил, что сможет летать в самолёте и сделать прыжок с парашютом.

— Честно говоря, о дайвинге даже не мечтал, потому что боялся этого на каком-то подсознательном уровне. Это то же самое, что аэрофобия, — рассказал о своих сомнениях перед погружением Сергей Смирнов. — Со мной рядом был тренер, поэтому мне было спокойно.

«Ныряли в пустом бассейне»

Погружение состоялось во вторник, 29 октября, в бассейне СГУПСа. По словам инструктора Анны Трипольской-Эрман, для работы выбрали максимально свободное время, когда в бассейне мало людей. 

— За 30 минут до назначенного времени внезапно выключили горячую воду и бассейн закрыли для посетителей. Тем не менее директор позволил нам провести погружение, и мы ныряли в пустом бассейне, что помогло, конечно, потому что такие люди, как Сергей, требуют больше времени на поверхности, и глубина для них меньше, — рассказала она. 

Перед тем как начать погружение, Сергей Смирнов прошёл теоретическую подготовку

Перед тем как начать погружение, Сергей Смирнов прошёл теоретическую подготовку

Как шла подготовка

Перед практической частью Сергею объяснили теорию. 

— Самое трудное — перестать дышать носом и осознать, что нужно дышать через рот, — рассказал он про начало погружения. — Первое упражнение — просто дышали. Второе — я встал на коленях на дно бассейна, потом нужно было лечь горизонтально на живот, прямо на дно бассейна опуститься. Потом следующее упражнение — пинг-понг. Дальше из гаек собирали башни на дне.

Погружение оказалось похожим на космос

В общей сложности, с перерывами, под водой он пробыл около часа. В конце погружения решили обойтись без ласт, так как в них уставала нога.

— По эмоциям — ты как в космосе, как в невесомости. Чувствуешь себя полностью свободным, все мысли уходят, как будто сам в себя погружаешься, не только в воду, — поделился он впечатлениями. — Я еще боялся открывать глаза под водой. Раньше нырял только с закрытыми глазами. А теперь увидел, так сказать, подводный мир, пусть без рыбок, как в океане, но всё же.

Погружение состоялось 29 октября в бассейне СГУПС

Тренер общался с ним специальными жестами. Привычный жест «окей» Сергей не мог показать пальцами в силу физических ограничений. Поэтому решили, что показывать «всё хорошо» он будет, положив руку на голову. 

По словам инструктора,&nbsp;нырять с аквалангом могут люди с любыми видами инвалидности, но особенно хорошо адаптивный дайвинг влияет на маломобильных людей. Физическая активность в воде повышает мышечный тонус, а регулярное гипербарическое воздействие кислорода увеличивает жизненный объем легких

По словам инструктора, нырять с аквалангом могут люди с любыми видами инвалидности, но особенно хорошо адаптивный дайвинг влияет на маломобильных людей. Физическая активность в воде повышает мышечный тонус, а регулярное гипербарическое воздействие кислорода увеличивает жизненный объем легких

Кто такой Сергей Смирнов

Сергей Смирнов — педагог по образованию, сейчас он поступил в магистратуру. С 18 лет он работает в детских оздоровительных лагерях диджеем и звукорежиссёром. Он говорит, что педагогика — это его призвание, и особенности здоровья никогда не были препятствием для работы или для учёбы.

— Раньше самое страшное было, как дети отреагируют на твою инвалидность. Думал, вдруг будут тыкать, говорить: «Смотри, у него пальцев нет». И самое главное было — перебороть свой страх. И я его переборол со временем. Конечно, были взгляды, но это нормальная реакция человека, который впервые такое видит. Я просто дал себе установку, что всё хорошо. И самый мой главный девиз был — перестать себя стесняться, — рассказал он. 

«Я не собираюсь останавливаться» 

После погружения Сергей настолько зарядился эмоциями, что решил перебороть свою аэрофобию и подняться в воздух. 

— Я ощутил полную свободу, почувствовал себя очень раскованно. Прилив эмоций на целый день. Это необычно было для меня, в первую очередь, для осознания самого себя. Что я могу, что я не такой уж обделенный в жизни чем-то человек и мои проблемы со здоровьем не помешали мне адаптироваться под водой, — рассказал он о своих впечатлениях. — И я не собираюсь останавливаться, нужно пробовать что-то ещё. Даже постараюсь перебороть себя и слетать куда-нибудь на самолёте, раньше я путешествовал только на поезде. Тут до первого раза, всегда нужно пробовать. Боишься самолётов — значит, нужно сесть в самолёт».

Несколько лет назад участницы международного конкурса красоты для девушек на колясках «Мисс Интеграция – 2017» тоже решили испытать новые эмоции и совершили полёт на параплане

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Шкаff
    1 ноя 2019 в 08:48

    Как-то получше история, чем о девушке ростом 130 см.

    С богаткова
    1 ноя 2019 в 08:06

    У нас весь чоп дайвингом занимается.

    Фото пользователя
    1 ноя 2019 в 07:33

    Каждый год летаю отдыхать в Барселону... Постоянно занимаюсь там дайвингом...