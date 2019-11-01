«Как в космосе, как в невесомости»: новосибирец с редкой болезнью преодолел страх и занялся дайвингом

35-летний новосибирец с редким заболеванием, дисплазией суставов рук и ног, погрузился на дно бассейна — профессиональные дайверы помогли ему преодолеть страх и испытать новые эмоции. После погружения он решил, что сможет летать в самолёте и сделать прыжок с парашютом.
— Честно говоря, о дайвинге даже не мечтал, потому что боялся этого на каком-то подсознательном уровне. Это то же самое, что аэрофобия, — рассказал о своих сомнениях перед погружением Сергей Смирнов. — Со мной рядом был тренер, поэтому мне было спокойно.
«Ныряли в пустом бассейне»
Погружение состоялось во вторник, 29 октября, в бассейне СГУПСа. По словам инструктора Анны Трипольской-Эрман, для работы выбрали максимально свободное время, когда в бассейне мало людей.
— За 30 минут до назначенного времени внезапно выключили горячую воду и бассейн закрыли для посетителей. Тем не менее директор позволил нам провести погружение, и мы ныряли в пустом бассейне, что помогло, конечно, потому что такие люди, как Сергей, требуют больше времени на поверхности, и глубина для них меньше, — рассказала она.
Как шла подготовка
Перед практической частью Сергею объяснили теорию.
— Самое трудное — перестать дышать носом и осознать, что нужно дышать через рот, — рассказал он про начало погружения. — Первое упражнение — просто дышали. Второе — я встал на коленях на дно бассейна, потом нужно было лечь горизонтально на живот, прямо на дно бассейна опуститься. Потом следующее упражнение — пинг-понг. Дальше из гаек собирали башни на дне.
Погружение оказалось похожим на космос
В общей сложности, с перерывами, под водой он пробыл около часа. В конце погружения решили обойтись без ласт, так как в них уставала нога.
— По эмоциям — ты как в космосе, как в невесомости. Чувствуешь себя полностью свободным, все мысли уходят, как будто сам в себя погружаешься, не только в воду, — поделился он впечатлениями. — Я еще боялся открывать глаза под водой. Раньше нырял только с закрытыми глазами. А теперь увидел, так сказать, подводный мир, пусть без рыбок, как в океане, но всё же.
Тренер общался с ним специальными жестами. Привычный жест «окей» Сергей не мог показать пальцами в силу физических ограничений. Поэтому решили, что показывать «всё хорошо» он будет, положив руку на голову.
Кто такой Сергей Смирнов
Сергей Смирнов — педагог по образованию, сейчас он поступил в магистратуру. С 18 лет он работает в детских оздоровительных лагерях диджеем и звукорежиссёром. Он говорит, что педагогика — это его призвание, и особенности здоровья никогда не были препятствием для работы или для учёбы.
— Раньше самое страшное было, как дети отреагируют на твою инвалидность. Думал, вдруг будут тыкать, говорить: «Смотри, у него пальцев нет». И самое главное было — перебороть свой страх. И я его переборол со временем. Конечно, были взгляды, но это нормальная реакция человека, который впервые такое видит. Я просто дал себе установку, что всё хорошо. И самый мой главный девиз был — перестать себя стесняться, — рассказал он.
«Я не собираюсь останавливаться»
После погружения Сергей настолько зарядился эмоциями, что решил перебороть свою аэрофобию и подняться в воздух.
— Я ощутил полную свободу, почувствовал себя очень раскованно. Прилив эмоций на целый день. Это необычно было для меня, в первую очередь, для осознания самого себя. Что я могу, что я не такой уж обделенный в жизни чем-то человек и мои проблемы со здоровьем не помешали мне адаптироваться под водой, — рассказал он о своих впечатлениях. — И я не собираюсь останавливаться, нужно пробовать что-то ещё. Даже постараюсь перебороть себя и слетать куда-нибудь на самолёте, раньше я путешествовал только на поезде. Тут до первого раза, всегда нужно пробовать. Боишься самолётов — значит, нужно сесть в самолёт».
Несколько лет назад участницы международного конкурса красоты для девушек на колясках «Мисс Интеграция – 2017» тоже решили испытать новые эмоции и совершили полёт на параплане.