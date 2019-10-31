31 октября четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 71.01

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 71.01

Все новости

Все новости
Экономика

Медведев определил рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 2020 год

В отличие от 2019 года в 2020 году цены поднимутся только один раз

Поделиться

486
7 Обсудить
Новосибирская область оказалась в числе регионов с наибольшим повышением платы за коммунальные услуги

Новосибирская область оказалась в числе регионов с наибольшим повышением платы за коммунальные услуги

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил средний рост тарифов ЖКХ на 2020 год в Новосибирской области и других регионах страны. Цены на услуги поднимутся во втором полугодии.

Распоряжение, подписанное Медведевым, устанавливает, что в следующем году платежи за ЖКХ в Новосибирской области вырастут на 4,9%. Это выше, чем в соседних регионах — Красноярском крае (4,6%), Томской (4,7%) и Иркутской областях (4,8%), но незначительно ниже, чем в Омской области — там плату подняли на 5%.

— Раньше Новосибирскую область условно держали на «голодном пайке», — пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко, — у нас предельные [индексы] были 3,4%, 3,6%. Тем же красноярцам, им, скажем, давали 5,1%. Если в динамике смотреть, то, конечно, 4,9% — это маленько повыше.

Он также добавил, что предыдущие повышения платы не покрывали инфляцию, поэтому рост платежей за коммунальные услуги в следующем году выглядит обоснованным.

— Сейчас модно обсуждать, что энергетики зажрались, но последние лет семь–восемь этот рост [платы] всё-таки сдерживали. В Красноярске, Омске, Томске, на Алтае — запросто росло. Там у них гигакалория достаточно много стоит, а в Новосибирской области — 1300 или 1400 [рублей].

Вадим Агеенко пояснил, что утверждённый правительством индекс размера платы является предельным, а значит, будет распределён между коммунальными услугами и не может быть установлен выше этого уровня.

В прошлом году тарифы поднимали дважды, согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2018 года средний рост на первое полугодие 2019 года в Новосибирской области был утвержден в размере 1,7%, на второе полугодие — 3,2%.

В результате в начале года в Новосибирске поднялись тарифы на холодную воду, водоотведение и на отопление, а кроме того, была установлена отдельная плата за вывоз мусора — 92,42 рубля с человека.

С 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены снова повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЖКХкоммунальные тарифы

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Точняк
    31 окт 2019 в 14:53

    Хоть зарплата и маленькая в чопе,но готов больше платить.Не просто же так повышают,а значит и качество будет лучше.обеими руками поддерживаю.

    Гость
    31 окт 2019 в 14:53

    Я считаю, что надо перенимать европейский опыт в плане стоимости коммунальных услуг. Надо, чтобы они стоили и у нас, как в европе.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 14:51

    Правильно!Я за!Давно пора повысить тарифы на жкх.