Медведев определил рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил средний рост тарифов ЖКХ на 2020 год в Новосибирской области и других регионах страны. Цены на услуги поднимутся во втором полугодии.
Распоряжение, подписанное Медведевым, устанавливает, что в следующем году платежи за ЖКХ в Новосибирской области вырастут на 4,9%. Это выше, чем в соседних регионах — Красноярском крае (4,6%), Томской (4,7%) и Иркутской областях (4,8%), но незначительно ниже, чем в Омской области — там плату подняли на 5%.
— Раньше Новосибирскую область условно держали на «голодном пайке», — пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко, — у нас предельные [индексы] были 3,4%, 3,6%. Тем же красноярцам, им, скажем, давали 5,1%. Если в динамике смотреть, то, конечно, 4,9% — это маленько повыше.
Он также добавил, что предыдущие повышения платы не покрывали инфляцию, поэтому рост платежей за коммунальные услуги в следующем году выглядит обоснованным.
— Сейчас модно обсуждать, что энергетики зажрались, но последние лет семь–восемь этот рост [платы] всё-таки сдерживали. В Красноярске, Омске, Томске, на Алтае — запросто росло. Там у них гигакалория достаточно много стоит, а в Новосибирской области — 1300 или 1400 [рублей].
Вадим Агеенко пояснил, что утверждённый правительством индекс размера платы является предельным, а значит, будет распределён между коммунальными услугами и не может быть установлен выше этого уровня.
В прошлом году тарифы поднимали дважды, согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2018 года средний рост на первое полугодие 2019 года в Новосибирской области был утвержден в размере 1,7%, на второе полугодие — 3,2%.
В результате в начале года в Новосибирске поднялись тарифы на холодную воду, водоотведение и на отопление, а кроме того, была установлена отдельная плата за вывоз мусора — 92,42 рубля с человека.
С 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены снова повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.