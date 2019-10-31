Медведев определил рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил средний рост тарифов ЖКХ на 2020 год в Новосибирской области и других регионах страны. Цены на услуги поднимутся во втором полугодии.



Распоряжение, подписанное Медведевым, устанавливает, что в следующем году платежи за ЖКХ в Новосибирской области вырастут на 4,9%. Это выше, чем в соседних регионах — Красноярском крае (4,6%), Томской (4,7%) и Иркутской областях (4,8%), но незначительно ниже, чем в Омской области — там плату подняли на 5%.

— Раньше Новосибирскую область условно держали на «голодном пайке», — пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко, — у нас предельные [индексы] были 3,4%, 3,6%. Тем же красноярцам, им, скажем, давали 5,1%. Если в динамике смотреть, то, конечно, 4,9% — это маленько повыше.

