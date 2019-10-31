Новосибирцы продали с аукциона пять прочитанных книг — они посчитали их худшими в мире

В баре Jonathan на Красном проспекте пятеро новосибирцев продали с благотворительного аукциона прочитанные книги, которые им не понравились. Вырученные деньги потратят на новые книги для нуждающихся.
Аукцион организовал книжный магазин «Перемен» совместно с литературным проектом из Владивостока «Кот Бродского», в нём приняли участие около 40 новосибирцев.
— Суть в том, что люди рассказывают в формате стендапа про плохие книги, стараясь обосновать, почему они такие плохие, почему это самая худшая книга в мире с точки зрения литературы, филологии, их личных чувств, заявленного жанра. Тот, кто делает это смешнее всего, продаёт дороже всего, — объяснила директор магазина Анна Яковлева.
Как рассказала Яковлева, самой дорогой книгой оказался «первый русский хоррор "23"» Игоря Лесева — за него заплатили 5 тысяч рублей. Человек продавший эту книгу посчитал её самым плохим хоррором.
Также на аукционе продали книги: «3000 тысячи способов не препятствовать стройности или сделаем из тушки фигурку» Лисси Мусса, «Урга и Унгерн» Максима Толмачева, «Учебник жизненных истин» Светлана Пеунова, «Фактотум» Чарльза Буковски.
По словам Яковлевой, вырученные деньги потратят на покупку книг для кризисного центра «Надежда».
— То есть для мам и детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и там живут. Получается, что мы меняем плохие книжки на хорошие — это единственное, что можно с ними сделать, ну и поржать в тёплой компании, — замечает Яковлева.
В этот раз организаторам удалось собрать 22 тысячи 800 рублей. За каждую книгу платили от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Остальную сумму набрали за счёт пожертвований людей, которые не участвовали в аукционе.
Схожий аукцион проходил весной этого года. Тогда в Академгородке продали шесть плохих книг, а на вырученные деньги купили 50 книг для детского гематологического отделения Новосибирской центральной районной больницы в Краснообске.