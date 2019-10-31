Новосибирцы продали с аукциона пять прочитанных книг — они посчитали их худшими в мире

В баре Jonathan на Красном проспекте пятеро новосибирцев продали с благотворительного аукциона прочитанные книги, которые им не понравились. Вырученные деньги потратят на новые книги для нуждающихся.

Аукцион организовал книжный магазин «Перемен» совместно с литературным проектом из Владивостока «Кот Бродского», в нём приняли участие около 40 новосибирцев.

— Суть в том, что люди рассказывают в формате стендапа про плохие книги, стараясь обосновать, почему они такие плохие, почему это самая худшая книга в мире с точки зрения литературы, филологии, их личных чувств, заявленного жанра. Тот, кто делает это смешнее всего, продаёт дороже всего, — объяснила директор магазина Анна Яковлева.

