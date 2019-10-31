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Милота

Новосибирцы продали с аукциона пять прочитанных книг — они посчитали их худшими в мире

Дороже всего продалась русская книга в жанре хоррор

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Участники аукциона рассказывали, почему выбранные книги они считают худшими

Участники аукциона рассказывали, почему выбранные книги они считают худшими

В баре Jonathan на Красном проспекте пятеро новосибирцев продали с благотворительного аукциона прочитанные книги, которые им не понравились. Вырученные деньги потратят на новые книги для нуждающихся.

Аукцион организовал книжный магазин «Перемен» совместно с литературным проектом из Владивостока «Кот Бродского», в нём приняли участие около 40 новосибирцев. 

— Суть в том, что люди рассказывают в формате стендапа про плохие книги, стараясь обосновать, почему они такие плохие, почему это самая худшая книга в мире с точки зрения литературы, филологии, их личных чувств, заявленного жанра. Тот, кто делает это смешнее всего, продаёт дороже всего, — объяснила директор магазина Анна Яковлева.

Как рассказала Яковлева, самой дорогой книгой оказался «первый русский хоррор "23"» Игоря Лесева — за него заплатили 5 тысяч рублей. Человек продавший эту книгу посчитал её самым плохим хоррором.

Также на аукционе продали книги: «3000 тысячи способов не препятствовать стройности или сделаем из тушки фигурку» Лисси Мусса, «Урга и Унгерн» Максима Толмачева, «Учебник жизненных истин» Светлана Пеунова, «Фактотум» Чарльза Буковски.

Книги тут же продавали с молотка — цена одной из них дошла до 5 тысяч рублей&nbsp;

Книги тут же продавали с молотка — цена одной из них дошла до 5 тысяч рублей 

Собравшиеся новосибирцы с удовольствием слушали истории на аукционе

Собравшиеся новосибирцы с удовольствием слушали истории на аукционе

По словам Яковлевой, вырученные деньги потратят на покупку книг для кризисного центра «Надежда».

— То есть для мам и детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и там живут. Получается, что мы меняем плохие книжки на хорошие — это единственное, что можно с ними сделать, ну и поржать в тёплой компании, — замечает Яковлева.

По словам организаторов, единственное, что можно сделать с такими книгами, — обменять их на хорошие

По словам организаторов, единственное, что можно сделать с такими книгами, — обменять их на хорошие

В этот раз организаторам удалось собрать 22 тысячи 800 рублей. За каждую книгу платили от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Остальную сумму набрали за счёт пожертвований людей, которые не участвовали в аукционе.

Схожий аукцион проходил весной этого года. Тогда в Академгородке продали шесть плохих книг, а на вырученные деньги купили 50 книг для детского гематологического отделения Новосибирской центральной районной больницы в Краснообске.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    31 окт 2019 в 13:46

    Продам свою библиотеку в Плотниково. Там есть полное собрание сочинений Ленина.

    Точняк
    31 окт 2019 в 13:46

    книги?мы в чопе как то больше газеты читаем.Легкое чтиво.

    Мои аплодисменты
    31 окт 2019 в 13:52

    Автор, корректор, редактор НГС! О том, что в русском языке есть запятые, и ставятся они по определенным правилам, кто-то из вас слышал?!