В вагонах метро начали ставить новые информационные табло с огромными зелёными буквами

В вагонах поездов новосибирского метро появились новые информационные табло, на которых отображается, какая станция будет следующей — такие табло должны появиться в каждом вагоне.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе метрополитена, экраны с бегущей строкой теперь устанавливают в вагоны после их реконструкции.
— При капитальном ремонте осуществляется и модернизация. Например, за последнее время появился новый поручень, меняются материалы, применяются современные технологии. Одна из новинок — это появление электронных табло. Их устанавливают наши специалисты, никого не привлекая извне. И это сейчас является обязательной частью модернизации при капитальном ремонте. Все поезда обязательно пройдут эту процедуру, — объяснили в пресс-службе метрополитена.
Точное количество вагонов, в которых уже есть новые табло, в пресс-службе уточнить не смогли, отметив, что устанавливать их начали совсем недавно. Вагоны начали капитально ремонтировать в 2013 году — это позволяет продлить срок службы вагона на 15 лет, затратив на это 13 миллионов рублей. Покупка нового вагона, по данным пресс-службы, при этом обходится в 100 миллионов рублей.
Ранее в вагонах метро уже пытались устанавливать информационные табло — впервые они появились в отремонтированном в 2016 году поезде. Однако спустя три года, в апреле 2019 года, другой отреставрированный вагон обошёлся без табло.
В апреле на станции «Площадь Маркса» поставили новые рамки-металлодетекторы. Новые детекторы увеличили пропускную способность станции, избавив метро от длинных очередей к турникетам.