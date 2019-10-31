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Дороги и транспорт

В вагонах метро начали ставить новые информационные табло с огромными зелёными буквами

Табло появились в нескольких модернизированных вагонах

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Проехать остановку будет сложно — бегущая строка сообщит, какая станция будет следующей

Проехать остановку будет сложно — бегущая строка сообщит, какая станция будет следующей

В вагонах поездов новосибирского метро появились новые информационные табло, на которых отображается, какая станция будет следующей — такие табло должны появиться в каждом вагоне.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе метрополитена, экраны с бегущей строкой теперь устанавливают в вагоны после их реконструкции.

— При капитальном ремонте осуществляется и модернизация. Например, за последнее время появился новый поручень, меняются материалы, применяются современные технологии. Одна из новинок — это появление электронных табло. Их устанавливают наши специалисты, никого не привлекая извне. И это сейчас является обязательной частью модернизации при капитальном ремонте. Все поезда обязательно пройдут эту процедуру, — объяснили в пресс-службе метрополитена.

Точное количество вагонов, в которых уже есть новые табло, в пресс-службе уточнить не смогли, отметив, что устанавливать их начали совсем недавно. Вагоны начали капитально ремонтировать в 2013 году — это позволяет продлить срок службы вагона на 15 лет, затратив на это 13 миллионов рублей. Покупка нового вагона, по данным пресс-службы, при этом обходится в 100 миллионов рублей. 

Ранее в вагонах метро уже пытались устанавливать информационные табло — впервые они появились в отремонтированном в 2016 году поезде. Однако спустя три года, в апреле 2019 года, другой отреставрированный вагон обошёлся без табло.

Ранее в вагонах метро уже пытались устанавливать информационные табло

Ранее в вагонах метро уже пытались устанавливать информационные табло

В апреле на станции «Площадь Маркса» поставили новые рамки-металлодетекторы. Новые детекторы увеличили пропускную способность станции, избавив метро от длинных очередей к турникетам.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

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    31 окт 2019 в 12:31

    Надо спуститься в метро как-нибудь, давно не был, езжу на Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в.

    Ржу
    31 окт 2019 в 12:40

    Наконец то что хорошее сделали для глухих и те кто постоянно сидит в метро в наушниках.
    А то ведь многие не слышат как объявляют остановки.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 12:33

    цифра "0" больше всех и мне понравилась тоже больше всех на фото. Но сам гаммаградиент зелёного - не очень, лучше бы в травяной уходил, чем в холодный.