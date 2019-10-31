В вагонах метро начали ставить новые информационные табло с огромными зелёными буквами

В вагонах поездов новосибирского метро появились новые информационные табло, на которых отображается, какая станция будет следующей — такие табло должны появиться в каждом вагоне.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе метрополитена, экраны с бегущей строкой теперь устанавливают в вагоны после их реконструкции.

— При капитальном ремонте осуществляется и модернизация. Например, за последнее время появился новый поручень, меняются материалы, применяются современные технологии. Одна из новинок — это появление электронных табло. Их устанавливают наши специалисты, никого не привлекая извне. И это сейчас является обязательной частью модернизации при капитальном ремонте. Все поезда обязательно пройдут эту процедуру, — объяснили в пресс-службе метрополитена.