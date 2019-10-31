Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе у Хилокского рынка

Полицейские задержали третьего подозреваемого в стрельбе рядом с Хилокским рынком 7 октября — он прятался в Иркутске. Информация об этом появилась на сайте областного управления МВД 31 октября. — При проведении оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, была получена оперативная информация о том, что один из них, ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области. Следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября фигурант, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан, — рассказали в пресс-службе областного управления полиции. Полицейские узнали, что задержанный пытался уехать из Иркутска в Читинскую область, но его задержали на железнодорожном вокзале.

Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». 28 октября Свердловским районный суд Иркутска избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.



— В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и иных лиц, причастных к совершению противоправных действий, — сообщили в новосибирском МВД.



12 октября сотрудники полиции задержали двух других подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке — сейчас они в СИЗО. Видео небольшого допроса подозреваемых смотрите тут.



Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

