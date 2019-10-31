Тьма наступила: выбираем самый мрачный и пугающий хеллоуинский офис Новосибирска

Начнём с себя: НГС тоже решил отметить Хеллоуин — заботливые коллеги из отдела АХО украсили редакцию весёлыми и одновременно пугающими тыквами и почти настоящей паутиной. А вместо завтрака коллег ждали ужасно милые (и вкусные) угощения.
НГС ведёт онлайн-трансляцию с самого страшного и противоречивого праздника. Участвуйте!
В этот четверг, 31 октября, жители Новосибирска отмечают Хеллоуин — католический День всех святых. Городские магазины, торговые центры и офисы заполонили вырезанные тыквы, летучие мыши, почти настоящие призраки и девушки в устрашающих костюмах.
Корреспонденты НГС следят за тем, как новосибирцы празднуют Хеллоуин, в режиме онлайн.
Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику — присылайте ваши фото и видео в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157-00-00.
Автор лучшего фото получит приз — огромный ящик с мандаринами! Итоги подведём вечером, сразу после завершения этого онлайн-репортажа.
Начнём с себя: НГС тоже решил отметить Хеллоуин — заботливые коллеги из отдела АХО украсили редакцию весёлыми и одновременно пугающими тыквами и почти настоящей паутиной. А вместо завтрака коллег ждали ужасно милые (и вкусные) угощения.
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Это не наш праздник. Работать надо, экономику поднимать, а не пугать простачков.
Ну всё пошла жара,ряженные шуты на выход)))
А клиенты ждут когда они работать будут... Тьпу!