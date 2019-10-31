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Тьма наступила: выбираем самый мрачный и пугающий хеллоуинский офис Новосибирска

НГС ведёт онлайн-трансляцию с самого страшного и противоречивого праздника. Участвуйте!

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Хеллоуинское настроение с утра захватило редакцию НГС

Хеллоуинское настроение с утра захватило редакцию НГС

В этот четверг, 31 октября, жители Новосибирска отмечают Хеллоуин — католический День всех святых. Городские магазины, торговые центры и офисы заполонили вырезанные тыквы, летучие мыши, почти настоящие призраки и девушки в устрашающих костюмах. 

Корреспонденты НГС следят за тем, как новосибирцы празднуют Хеллоуин, в режиме онлайн.

Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику — присылайте ваши фото и видео в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157-00-00.

Автор лучшего фото получит приз — огромный ящик с мандаринами! Итоги подведём вечером, сразу после завершения этого онлайн-репортажа. 

Кирилл Шматков

Начнём с себя: НГС тоже решил отметить Хеллоуин — заботливые коллеги из отдела АХО украсили редакцию весёлыми и одновременно пугающими тыквами и почти настоящей паутиной. А вместо завтрака коллег ждали ужасно милые (и вкусные) угощения. 

Эти тыквенные Джеки чем-то напоминают наших журналистов по понедельникам&nbsp;&nbsp;

Эти тыквенные Джеки чем-то напоминают наших журналистов по понедельникам  

Вместо завтрака нас ждали хеллоуинские угощения&nbsp;

Вместо завтрака нас ждали хеллоуинские угощения 

Конечно, сладости оказались непростыми, а в тематике праздника

Конечно, сладости оказались непростыми, а в тематике праздника

Неотъемлемые атрибуты праздника — летучие мыши и паутина

Неотъемлемые атрибуты праздника — летучие мыши и паутина

Такой милый тыквенный Джек сегодня встречает гостей редакции на ресепшене

Такой милый тыквенный Джек сегодня встречает гостей редакции на ресепшене

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Андрюша
    31 окт 2019 в 11:35

    Это не наш праздник. Работать надо, экономику поднимать, а не пугать простачков.

    Цирк
    31 окт 2019 в 11:37

    Ну всё пошла жара,ряженные шуты на выход)))

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 11:39

    А клиенты ждут когда они работать будут... Тьпу!