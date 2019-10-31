Тьма наступила: выбираем самый мрачный и пугающий хеллоуинский офис Новосибирска

В этот четверг, 31 октября, жители Новосибирска отмечают Хеллоуин — католический День всех святых. Городские магазины, торговые центры и офисы заполонили вырезанные тыквы, летучие мыши, почти настоящие призраки и девушки в устрашающих костюмах.

Корреспонденты НГС следят за тем, как новосибирцы празднуют Хеллоуин, в режиме онлайн.

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Автор лучшего фото получит приз — огромный ящик с мандаринами! Итоги подведём вечером, сразу после завершения этого онлайн-репортажа.