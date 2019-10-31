Столб белого пара из прорванной теплотрассы поднялся над «Советской Сибирью»

Утром 31 октября над Кировским районом Новосибирска поднялся столб густого белого пара — в зоне отключения оказалась почти сотня домов.
Фотографии пара в редакцию НГС прислала читательница. По её словам, пар поднимался в районе «Советской Сибири».
— Дефект на теплотрассе диаметром 800 мм по улице Тульская, ведутся работы по его устранению. 97 частных жилых домов. Устранение дефекта ориентировочно закончится через два часа, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
На днях мэрия выписала СГК 3,6 миллиона рублей штрафа из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.