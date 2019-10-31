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Отопительный сезон 2019-2020

Столб белого пара из прорванной теплотрассы поднялся над «Советской Сибирью»

Коммунальщики пообещали всё устранить через два часа

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Столб белого пара новосибирцы заметили утром 31 октября

Столб белого пара новосибирцы заметили утром 31 октября

Утром 31 октября над Кировским районом Новосибирска поднялся столб густого белого пара — в зоне отключения оказалась почти сотня домов.

Фотографии пара в редакцию НГС прислала читательница. По её словам, пар поднимался в районе «Советской Сибири». 

Пар поднимался от теплотрассы на улице Тульской

Пар поднимался от теплотрассы на улице Тульской

— Дефект на теплотрассе диаметром 800 мм по улице Тульская, ведутся работы по его устранению. 97 частных жилых домов. Устранение дефекта ориентировочно закончится через два часа, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

На днях мэрия выписала СГК 3,6 миллиона рублей штрафа из-за ремонта, который вовремя не закончили на участках с теплотрассами.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    789456
    31 окт 2019 в 11:40

    В ранешние времена до прихода СГК такого не было, как так?

    Ниппель
    31 окт 2019 в 11:37

    НГС, а что не пишите, что вся Затулинка без горячей воды и отопления?

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 11:36

    Хулуин продолжается!!!