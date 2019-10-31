«Лексус» вылетел с дороги на Краснояровском шоссе и попал в берёзу — водитель погиб

Утром в четверг, 31 октября, на Краснояровском шоссе под Новосибирском Lexus вылетел в кювет и врезался в дерево — 57-летний водитель скончался на месте аварии.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 7:00 в Новосибирском районе области.
— Водитель 1962 года рождения на автомобиле Lexus RX-350 двигался по Краснояровскому шоссе со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска. На 8-м километре он совершил съезд с дороги в левый кювет и совершил наезд на препятствие — дерево, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По информации Госавтоинспекции, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.
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