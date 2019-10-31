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Происшествия

«Лексус» вылетел с дороги на Краснояровском шоссе и попал в берёзу — водитель погиб

ДТП случилось утром недалеко от Новосибирска

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«Лексус» разбился о берёзу на обочине&nbsp;

«Лексус» разбился о берёзу на обочине 

Утром в четверг, 31 октября, на Краснояровском шоссе под Новосибирском Lexus вылетел в кювет и врезался в дерево — 57-летний водитель скончался на месте аварии.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 7:00 в Новосибирском районе области.

— Водитель 1962 года рождения на автомобиле Lexus RX-350 двигался по Краснояровскому шоссе со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска. На 8-м километре он совершил съезд с дороги в левый кювет и совершил наезд на препятствие — дерево, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

По информации Госавтоинспекции, от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Вечером 27 октября на Краснояровском шоссе столкнулись ВАЗ и «Тойота» — в результате аварии пострадали пять человек.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    31 окт 2019 в 11:22

    а если он не сибиряк? что блин за мода на нас пошла? все женщины сибирячки, все мужчины сибиряки. а если он южанин? кавказец? уралец? украинец, господ прости

    Qwerty
    31 окт 2019 в 11:23

    Вот вам ваши лексусы и тойоты... Капсулы смерти.

    789456
    31 окт 2019 в 11:26

    Всё ясно Лехус не безопасная машина!