ГИБДД объявила в розыск водителя — он сбил велосипедиста под Новосибирском и бросил его умирать

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который накануне ночью 30 октября сбил велосипедиста под Новосибирском — водитель оставил 30-летнего мужчину в кювете и скрылся с места ДТП.
Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, авария случилась недалеко от села Шилово, в Новосибирском районе области.
— Водитель автомобиля скрылся, молодой человек пролежал в кювете до утра. Когда его обнаружили, вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался, — сообщил он.
В отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель был за рулём автомобиля ВАЗ.
— Мужчина скончался в машине скорой помощи. Водителя объявили в розыск. Водитель двигался со стороны Новосибирска в сторону Ордынского. На 49-м километре трассы К-17Р он совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипедист скончался в машине скорой помощи, — сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, водитель передвигался на автомобиле ВАЗ-2107. Предположительно, после ДТП машина осталась без ветровика на боковом стекле, решётки радиатора и одного поворотника.
— Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просим сообщить по номеру 220–70–77, — сообщили в ГИБДД.
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