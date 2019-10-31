ГИБДД объявила в розыск водителя — он сбил велосипедиста под Новосибирском и бросил его умирать

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который накануне ночью 30 октября сбил велосипедиста под Новосибирском — водитель оставил 30-летнего мужчину в кювете и скрылся с места ДТП.

Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, авария случилась недалеко от села Шилово, в Новосибирском районе области.

— Водитель автомобиля скрылся, молодой человек пролежал в кювете до утра. Когда его обнаружили, вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался, — сообщил он.

В отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель был за рулём автомобиля ВАЗ.