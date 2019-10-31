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Дороги и транспорт

ГИБДД объявила в розыск водителя — он сбил велосипедиста под Новосибирском и бросил его умирать

После аварии водитель скрылся с места ДТП, но оставил на месте части своего автомобиля

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Автомобиль потерял в ДТП решётку радиатора, колпак и ветровик бокового стекла

Автомобиль потерял в ДТП решётку радиатора, колпак и ветровик бокового стекла

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который накануне ночью 30 октября сбил велосипедиста под Новосибирском — водитель оставил 30-летнего мужчину в кювете и скрылся с места ДТП.

Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, авария случилась недалеко от села Шилово, в Новосибирском районе области.

— Водитель автомобиля скрылся, молодой человек пролежал в кювете до утра. Когда его обнаружили, вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался, — сообщил он.

В отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель был за рулём автомобиля ВАЗ.

— Мужчина скончался в машине скорой помощи. Водителя объявили в розыск. Водитель двигался со стороны Новосибирска в сторону Ордынского. На 49-м километре трассы К-17Р он совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипедист скончался в машине скорой помощи, — сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.

По информации ГИБДД, водитель передвигался на машине ВАЗ-2107

По информации ГИБДД, водитель передвигался на машине ВАЗ-2107

По информации Госавтоинспекции, водитель передвигался на автомобиле ВАЗ-2107. Предположительно, после ДТП машина осталась без ветровика на боковом стекле, решётки радиатора и одного поворотника.

— Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просим сообщить по номеру 220–70–77, — сообщили в ГИБДД.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В минувший вторник, 29 октября, «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку у школы на Добролюбова.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    789456
    31 окт 2019 в 10:07

    Он его не бросал умирать! Когда едешь пьяным можно запросто не почувствовать, что кого то сбил и уехать не подозревая, что кто то может погибнуть!

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 10:09

    И что ГИБДД действительно кинулось его искать? Вот мне почему-то в это не верится.

    Гость
    31 окт 2019 в 10:08

    Что делал велосипедист на трассе в ночное время?