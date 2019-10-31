Новосибирцы признались, что мечтают путешествовать за 100 тысяч рублей в месяц

39% опрошенных уверены, что для беззаботной жизни им хватит 100 тысяч рублей в месяц

— Большинство опрошенных — 77% — отметили, что хотели бы иметь возможность никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. А вот 23% утверждают, что не смогли бы не трудиться, — рассказали аналитики.

В опросе аналитиков приняли участие 1040 жителей Новосибирска. Больше половины из них (53%) считают, что когда-нибудь смогут себе позволить не работать и заниматься тем, чем хочется.

Специалисты портала по поиску работы «Зарплата.ру» провели опрос среди сотрудников новосибирских компаний и выяснили, что большинство сибиряков мечтают не работать, а путешествовать.

Самый популярный у новосибирцев вариант времяпровождения — путешествия. Этому готовы посвятить жизнь 79% горожан. Еще 60% рассказали, что занялись бы саморазвитием, а 41% — посвятили бы себя хобби. 19% хотят посвятить себя благотворительности, а 6% — стать блогерами.

— 15% горожан рассказали, что если бы им не пришлось работать, они просто жили бы в свое удовольствие, ничем конкретным не занимаясь, — говорится в исследовании.

Помимо этого аналитики узнали о денежных запросах сибиряков. Так, 39% сообщили, что для такой беззаботной жизни им хватит 100 тысяч рублей в месяц. А 31% опрошенных рассказали, что смогут жить на 300 тысяч рублей.

— 17% предпочли бы иметь не меньше 500 тысяч рублей ежемесячно, а 3% – не меньше одного миллиона. А 10% респондентов уверены, что им понадобится больше миллиона рублей каждый месяц, — сообщает Зарплата.ру.

В прошлый раз специалисты портала «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.

