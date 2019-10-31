31 октября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 71.01

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 71.01

Все новости

Все новости
Работа

Новосибирцы признались, что мечтают путешествовать за 100 тысяч рублей в месяц

А еще они рассказали, чем занялись бы вместо работы

Поделиться

430
2 Обсудить
39% опрошенных уверены, что для беззаботной жизни им хватит 100 тысяч рублей в месяц

39% опрошенных уверены, что для беззаботной жизни им хватит 100 тысяч рублей в месяц

Специалисты портала по поиску работы «Зарплата.ру» провели опрос среди сотрудников новосибирских компаний и выяснили, что большинство сибиряков мечтают не работать, а путешествовать.

В опросе аналитиков приняли участие 1040 жителей Новосибирска. Больше половины из них (53%) считают, что когда-нибудь смогут себе позволить не работать и заниматься тем, чем хочется.

— Большинство опрошенных — 77% — отметили, что хотели бы иметь возможность никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. А вот 23% утверждают, что не смогли бы не трудиться, — рассказали аналитики.

Самый популярный у новосибирцев вариант времяпровождения — путешествия. Этому готовы посвятить жизнь 79% горожан. Еще 60% рассказали, что занялись бы саморазвитием, а 41% — посвятили бы себя хобби. 19% хотят посвятить себя благотворительности, а 6% — стать блогерами.

— 15% горожан рассказали, что если бы им не пришлось работать, они просто жили бы в свое удовольствие, ничем конкретным не занимаясь, — говорится в исследовании.

Помимо этого аналитики узнали о денежных запросах сибиряков. Так, 39% сообщили, что для такой беззаботной жизни им хватит 100 тысяч рублей в месяц. А 31% опрошенных рассказали, что смогут жить на 300 тысяч рублей.

— 17% предпочли бы иметь не меньше 500 тысяч рублей ежемесячно, а 3% – не меньше одного миллиона. А 10% респондентов уверены, что им понадобится больше миллиона рублей каждый месяц, — сообщает Зарплата.ру.

В прошлый раз специалисты портала «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

работаотдыхпутешествия

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 07:38

    Вполне адекватная сумма. Примерно столько в месяц и я трачу ;)

    охранник
    31 окт 2019 в 07:33

    Мне за эти деньги, 100.000 почти полгода работать надо:((