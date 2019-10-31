Новосибирск попал в список городов, куда россияне хотят переехать

Новосибирск попал в список городов России, куда хотят переехать жители страны. Такое данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам задавался вопрос: «В какой город/ населённый пункт за городом вы бы хотели переехать на постоянное место жительства?» Самым популярным городом для переезда стал Санкт-Петербург, его назвали 15% опрошенных. На втором месте оказалась Москва (8%), на третьем — Краснодар (6%). Новосибирск, как желаемое место для переезда, назвали 3% респондентов. Такие же показатели у Екатеринбурга, Сочи, Севастополя, Казани и Тюмени.
Во всероссийском телефонном опросе приняли участие 1600 человек.
В середине октября блогер Илья Варламов свой личный рейтинг «Лучшие и худшие города России». Новосибирск занял в нём только 50-е место.