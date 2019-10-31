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Daewoo Matiz сбил 15-летнего подростка в Калининском районе

Участникам ДТП потребовалась помощь врачей

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Подросток выходил из трамвая

Подросток выходил из трамвая

Днем 30 октября в Новосибирске девушка на автомобиле Daewoo Matiz сбила 15-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого.

«Девушка двигалась со стороны Учительской в сторону улицы Танковой. У дома № 18 совершила наезд на парня 15 лет, который выходил из трамвая для того, чтобы перейти проезжую часть. Причины ДТП устанавливаются. Характер травм участников ДТП также уточняется», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Ранее стало известно, что скорая помощь попала в аварию на перекрёстке улицы Титова.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Витя
    31 окт 2019 в 00:23

    На дорогу надо смотреть, а не в телефон пялиться, когда за рулем сидишь!

    олень
    31 окт 2019 в 00:25

    вот козлище