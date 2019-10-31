Daewoo Matiz сбил 15-летнего подростка в Калининском районе

«Девушка двигалась со стороны Учительской в сторону улицы Танковой. У дома № 18 совершила наезд на парня 15 лет, который выходил из трамвая для того, чтобы перейти проезжую часть. Причины ДТП устанавливаются. Характер травм участников ДТП также уточняется», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Днем 30 октября в Новосибирске девушка на автомобиле Daewoo Matiz сбила 15-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого.

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